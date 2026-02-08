El Real Madrid afronta su visita a Mestalla para medirse al Valencia, correspondiente a la jornada 23 de la Liga, con una baja de las bajas más sensibles del equipo: Vinicius no forma parte de la convocatoria, por lo que tampoco estará en el once titular que saldrá al verde a las 21:00 horas, un partido muy exigente para el conjunto blanco. La ausencia del delantero brasileño no responde a problemas físicos ni a una decisión técnica, sino a una sanción que obliga a Álvaro Arbeloa a replantear su plan ofensivo en uno de los escenarios siempre complejos del fútbol español.

El motivo que explica por qué no juega Vinicius contra el Valencia está en el duelo del pasado fin de semana ante el Rayo Vallecano. En aquel partido, que terminó con un triunfo agónico del Real Madrid, el extremo vio la quinta tarjeta amarilla de la temporada, lo que activa automáticamente el ciclo de sanción por acumulación de amonestaciones, descartándole para la cita en Mestalla.

La acción que derivó en la amonestación se produjo en el tramo final del partido. Corría el minuto 83 cuando Vinicius protagonizó un lance con Ilias Akhomach. En ese momento, el equipo rival ya jugaba con diez futbolistas y el atacante visitante se demoraba en abandonar el terreno de juego al ser sustituido. El brasileño, interpretando que se estaba perdiendo tiempo cuando el marcador reflejaba todavía el 1-1 logrado por Jorge De Frutos, empujó a Ilias. El árbitro principal del encuentro, Díaz de Mera, resolvió la acción de manera inmediata y mostró la tarjeta amarilla al futbolista madridista.

Esa amonestación fue la quinta que veía Vinicius esta temporada, lo que supone un partido de suspensión, que se cumple precisamente en la visita del Real Madrid al Valencia en Mestalla de esta noche. De este modo, Vinicius no podrá disputar uno de los encuentros con mayor carga simbólica y emocional para él dentro del calendario liguero.

Y es que los duelos ante el Valencia del Real Madrid desde que está Vinicius en el club blanco han adquirido un matiz más que polémico por los diversos episodios de racismo vividos por el brasileño. Vini no tendrá su regreso a Mestalla, un campo en el que en los últimos años se han producido incidentes de todo tipo, con él como protagonista, incluidos episodios de racismo. Además, la pasada temporada fue expulsado en este mismo escenario tras una acción con Dimitrievski, que le costó dos partidos de sanción. Por todo ello, el choque ante el Valencia aparecía como una cita especialmente señalada para el jugador del Real Madrid.

Pero en lo meramente deportivo, la ausencia de Vinicius representa también un contratiempo de primer nivel para Arbeloa. El brasileño es uno de los futbolistas más determinantes en situaciones de uno contra uno, una referencia permanente en banda izquierda y un recurso clave para abrir defensas cerradas. El técnico salmantino se ve obligado a buscar una solución inédita desde su llegada al banquillo, ya que Vinicius había sido titular en todos los encuentros desde la destitución de Xabi Alonso.

Además, los problemas no se limitan únicamente a la sanción del extremo brasileño. El Real Madrid llega a este compromiso también condicionado por la situación física de Jude Bellingham y Rodrygo, que continúan recuperándose de sus respectivos problemas musculares, así como Eder Militao.