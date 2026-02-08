Valencia-Real Madrid: victoria o traca

Victoria o traca. Así afrontan Valencia y Real Madrid el encuentro que se celebrará en Mestalla a las 21:00 horas. Un duelo donde ambos conjuntos están obligados a sumar los tres puntos para enderezar el rumbo en una temporada que, con diferentes objetivos, no está siendo la deseada ni para los valencianistas ni para los madridistas.

El Real Madrid llega a este encuentro con muchas dudas tras sus últimas actuaciones. El partido contra el Rayo Vallecano que se celebró el pasado sábado en el estadio Santiago Bernabéu estuvo lejos de ser el deseado. Más bien todo lo contrario. Los blancos ganaron gracias a un penalti que Mbappé transformó en el minuto 100, pero la realidad es que las sensaciones fueron muy malas. A esto hay que sumarle que días antes habían perdido contra el Benfica en la última jornada de la fase de liga de la Champions, lo que les dejó sin octavos y les mandó a jugar un incómodo y peligroso playoff.

Los de Arbeloa también pondrán a prueba lo trabajado esta semana en Valdebebas. Por primera vez en mucho tiempo no han tenido partido entre semana y la plantilla ha podido trabajar tanto en lo físico, donde Antonio Pintus se ha puesto al frente de esa parcela, como en lo táctico, con el salmantino tratando de inculcar su idea de juego.

Los jugadores en su sitio

Ante el Valencia, Arbeloa y el club son partidarios de que cada jugador juegue en su posición. Por ello, Trent apunta a titular en el lateral derecho, mientras que Carreras lo hará en el costado izquierdo. Al mismo tiempo, Valverde jugará en el centro del campo junto a Camavinga.

La duda de Arbeloa está en el ataque. Sin Vinicius, sancionado, y sin Rodrygo, lesionado, deberá buscar un socio de Mbappé. Gonzalo es el que más opciones tiene de ser titular, sin olvidarse de Mastantuono, que está teniendo muchos minutos en los últimos duelos, ni de Brahim.

Un Valencia tocado

El Valencia, remodelado en el mercado de invierno, recibe este domingo en Mestalla al Real Madrid de Álvaro Arbeloa en la vigésimo tercera jornada de la Liga, en un duelo en el que los locales buscarán puntos para huir del descenso y los visitantes para mantenerse en la pugna por el liderato.

El conjunto de Carlos Corberán, apenas un punto por encima del descenso, afronta este duelo tras la dolorosa eliminación que sufrió este miércoles en los cuartos de final de la Copa del Rey ante el Athletic, que le apeó de la competición con un tanto en el minuto 96 del encuentro de Mestalla, el penúltimo de la prolongación de un encuentro que parecía abocado a la prórroga.

Sin otro frente que el liguero, el Valencia espera que la llegada en el mercado invernal del central Unai Núñez, del centrocampista argentino Guido Rodríguez y del delantero Umar Sadiq aumente la consistencia del equipo. El nigeriano, que ya jugó en el equipo en la segunda vuelta del pasado curso y que ha sido el primero de los tres en llegar, ya está integrado en el equipo y ahora el reto de Corberán es incluir a los otros dos futbolistas y que suba el nivel del equipo.

El Valencia, que antes de caer en la Copa perdió en la Liga en el campo del Betis, afronta este encuentro tras haber enlazado seis choques sin perder en la Liga en Mestalla, aunque el doble de empates, cuatro, que triunfos, dos. Corberán mantiene la baja del portero Julen Agirrezabala, del lateral diestro Thierry Rendall y del central Mouctar Diakhaby.

Valencia-Real Madrid: posibles onces