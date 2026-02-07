Alineación del Real Madrid contra el Valencia: Trent regresa al once y Valverde al centro del campo

La alineación del Real Madrid para el encuentro contra el Valencia tendrá como gran novedad el regreso de Trent Alexander-Arnold al lateral derecho, lo que permitirá a Valverde volver al centro del campo. Además, Álvaro Carreras también será titular en el costado zurdo, por lo que Camavinga jugará en la medular junto a Tchouaméni. Arbeloa tendrá las bajas de Militao, Rodrygo, Vinicius y Bellingham.

La alineación del Real Madrid para el duelo contra el Valencia comenzará con Courtois en la portería. En el lateral derecho jugará Trent, mientras que en el costado izquierdo lo hará Álvaro Carreras. La pareja de centrales será la formada por Asencio y Huijsen.

En el centro del campo, Tchouaméni estará en el corte, respaldado por Valverde, Camavinga y Arda Güler. Y arriba, para llevar el peligro a la portería del Valencia, Arbeloa se decantará por Mbappé, mientras que la duda es si le acompañará Gonzalo, Mastantuono o Brahim.

Un momento clave

El Real Madrid entra en una fase decisiva del curso, con la Liga y la Champions como los dos frentes en los que aún mantiene opciones. El equipo de Arbeloa es consciente de que cualquier tropiezo puede ser definitivo y de que necesita elevar su rendimiento para mostrarse como un conjunto realmente fiable.

El partido del pasado fin de semana ante el Rayo Vallecano dejó sensaciones encontradas. Aunque el nivel mostrado no fue el ideal, en Valdebebas se extrajeron lecturas positivas. El grupo comprobó que es capaz de competir incluso en escenarios adversos y recuperó una actitud de entrega y compromiso que había faltado en los últimos meses.

Dentro del club existe plena confianza en la plantilla. La dirección deportiva considera que con estos futbolistas es posible pelear tanto por la Liga como por la competición europea, aunque exige un paso adelante colectivo y que cada jugador alcance el rendimiento que se espera de él.

Posible alineación del Real Madrid

Esta podría ser la alineación del Real Madrid contra el Valencia: Courtois; Trent, Asencio, Huijsen, Carreras; Tchouaméni, Camavinga, Valverde, Arda Güler; Gonzalo y Mbappé.