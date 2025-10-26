Por qué no juega Mastantuono el Clásico contra el Barcelona

Franco Mastantuono se cae de la alineación del Real Madrid para Clásico de la jornada 10 de Liga contra el Barcelona. La suplencia del argentino por segundo partido consecutivo es una de las novedades en el once de Xabi Alonso, como la entrada de Eduardo Camavinga en su lugar para reforzar el centro del campo. Realmente ocupa la vacante de Brahim Díaz, que fue quien jugó el pasado miércoles en Champions frente a la Juventus.

El argentino, que en tiempo récord se había convertido en uno de sus chicos de confianza, ya fue suplente en el derbi y ahora en el Clásico vuelve al banquillo. La decisión es exclusivamente técnica de su entrenador tras su floja actuación en Getafe.

En lugar del argentino entra Camavinga, que ya fue titular en Getafe. Entra principalmente para tapar a Pedri y frenar el juego del centro del campo del equipo azulgrana. A Xabi no le ha valido con la buena actuación de Brahim contra la Juventus y no estará de inicio en el Clásico del Santiago Bernabéu.

Y en cuanto a Mastantuono, el ex de River Plate había sido titular nueve veces esta temporada y sólo se había quedado sin jugar un sólo minuto en ese partido frente a la Real Sociedad en el que Brahim ocupó el extremo derecho de inicio. Ante la Juve jugó los seis últimos minutos. El argentino tendrá que apretar si Xabi decide meterle desde el banquillo en la segunda parte o cuando le necesite para recuperar su lugar en el once.

En 10 partidos, a nivel de cifras, Mastantuono sólo ha aportado un gol, el que anotó ante el Levante en el Ciudad de Valencia en plena semana de derbi. Sin embargo, Xabi le sentó en el duelo del Metropolitano para meter a un Jude Bellingham renqueante de su lesión en el hombro. Franco servirá como un revulsivo por si al Real Madrid se le complica la tarde con el Barça en casa, donde buscará afianzar su liderato frente al máximo rival.

Mastantuono sale del once

El once con el que sale Xabi es el compuesto por Thibaut Courtois en portería, Fede Valverde de nuevo en el lateral derecho, Álvaro Carreras en el izquierdo y Eder Militao y Dean Huijsen como pareja de centrales. En el centro del campo, Aurélien Tchouaméni actuará de pivote con Eduardo Camavinga en paralelo Arda Güler para la creación más tirado en derecha. Bellingham con más llegada al área, hará de mediapunta. En la delantera, Vinicius Junior estará en la izquierda y Kylian Mbappé es intocable en punta.