¿Por qué Carlos Martínez no narra el Clásico entre Real Madrid y Barcelona?

El narrador televisivo de fútbol más popular en España, Carlos Martínez, no narrará el Clásico de este domingo a las 16:15 horas entre Real Madrid y Barcelona. El periodista madrileño no estará en la cabina del Santiago Bernabéu para contar y poner voz al partidazo de la jornada 10 de Liga, que enfrenta a los dos mejores clasificados separados por dos puntos. Estos son los motivos por los que Carlos Martínez no narrará el Clásico.

La principal razón por la que Carlos Martínez no pondrá voz esta vez al Clásico es porque desde que se produjo el acuerdo entre Movistar + y DAZN de repartirse los encuentros de cada fecha de Liga, cada cadena se queda con un Real Madrid-Barcelona. Por tanto, el de la primera vuelta será DAZN el que lo retransmita, mientras que el de la segunda en la Ciudad Condal será Movistar + y, por tanto, Carlos Martínez.

Finalmente, el encargado de narrar el evento más importante a nivel futbolístico de nuestro país será Miguel Ángel Román. Junto a él, en la retransmisión de DAZN, estarán Rafinha, José María Hernández Guti, Eneko Fernández, mientras Sergio Quirante estará que a pie de campo.

Carlos Martínez, por su parte, podrá disfrutar del choque como un espectador más, ya que Movistar + no retransmitirá el Clásico del Bernabéu, sino DAZN. Cuando lo haga el madrileño será en la jornada 35, pues el de la segunda vuelta cae bastante tarde por fecha esta temporada, concretamente el fin de semana del 9 de mayo de 2026.

Carlos Martínez no narra el Clásico

Pero centrándonos en el narrador, este reputado periodista nació el 22 de diciembre de 1977 en San Baudilio de Llobregat (Barcelona), por lo que actualmente tiene 46 años. Además de ser conocido desde hace muchas temporadas por narrar infinidad de partidos de la Liga a partir de septiembre de 2024, también lo empezó a ser por dar voz al famoso videojuego de fútbol FIFA.

Miguel Ángel Román está licenciado en periodismo por la Universidad Autónoma de Barcelona. Comenzó trabajando en radio Lleida SER en 1999, narrando partidos de equipos de Lérida. En 2009, debutó como narrador en un partido de Primera División en un Real Madrid-Valencia. Después de 14 años trabajando en Mediapro, repartidos entre Gol Televisión, bein Sports y Movistar Plus+, narrando partidos entre otras competiciones de la Liga, la Champions League y el Mundial 2014, se marchó a DAZN.​

Y como comentábamos, el 19 de julio del año pasado se confirmaba que pondría voz al videojuego EA Sports FC 24, de la saga anteriormente llamada FIFA, junto a DjMaRiiO, sustituyendo a Manolo Lama y Paco González tras 25 años en el videojuego. Además, tiene un canal de Twitch, donde hace directos hablando de fútbol, ya sea charlando con algún otro periodista o tertuliano o él solo.