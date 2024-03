El PSG espera ingresar al menos 100 millones por la salida de Mbappé

Kylian Mbappé abandonará el PSG a finales de temporada para fichar por el Real Madrid. Al terminar contrato, el delantero se marchará libre y el club parisino no recibirá nada por su salida. No obstante, se espera que ambas partes acuerden de forma conjunta su adiós para que el conjunto parisino no salga perjudicado económicamente. De hecho, desde Francia aseguran que el jugador podría ceder un porcentaje de su prima de fichaje por club madridista.

Desde que Mbappé comunicara al PSG, en febrero, que se iría en junio, la relación entre el club y el futbolista se ha deteriorado. Pero, pese a marcharse libre porque termina contrato, Al-Khelaifi y el delantero están en contacto permanente para determinar la mejor manera de anunciar su salida sin que el club se vea muy perjudicado a nivel económico. Ya en el mes de agosto, el crack de Bondy se comprometió a perdonar 80 millones de euros que le correspondían en concepto de primas de fidelidad.

Mientras tanto, el delantero sigue centrado en dar el máximo para ayudar al PSG a ganar los máximos títulos posibles. El pasado viernes, contra el Mónaco, Luis Enrique sustituyó al internacional francés en el descanso del partido. De hecho, al día siguiente, el sábado, Kylian se reunió en privado con el técnico para entender lo que estaba sucediendo. El técnico le dijo que no le veía a su mejor nivel y, como ha comentado en rueda de prensa varias veces, que está preparando el curso que viene sin él. No obstante, el asturiano le explicó que este tipo de situaciones se darán únicamente en la Ligue 1 puesto que en Champions necesita a su estrella.

Ahora, L’Equipe asegura que el PSG espera recibir entre 100 y 150 millones de Mbappé. Acorde con esta información, el club parisino cree que esta cantidad se podría dar cediéndole un porcentaje de la prima de fichaje que reciba por parte del Real Madrid. De esta manera, el líder destacado de la Ligue 1, confía en hacer caja con su salida aunque no sea de manera directa por un traspaso ya que termina contrato esta temporada.

Lo de Mónaco no cambia nada

A pesar del revuelo que se ha generado por la sustitución de Kylian Mbappé en el descanso del partido contra el Mónaco, no ha cambiado nada entre PSG y jugador. Ambas partes siguen negociando su forma de salir y cómo anunciarán su marcha llegado el momento. Todo apunta a que el campeón del mundo en 2018 podría comunicar su marcha en una rueda de prensa conjunta con Al-Khelaifi en el Parque de los Príncipes una vez termine la Champions.

La liga está encarrilada y ahora el gran objetivo del cuadro galo es la Champions, donde este martes visitan a la Real Sociedad en el Reale Arena para la vuelta de octavos de final. En la ida ganaron los franceses por 2-0, por lo que viajan con una buena renta para afrontar este encuentro y meterse en cuartos. Hasta que no termine la andadura del PSG en Europa ni club ni jugador comunicarán nada de manera oficial sobre su salida.