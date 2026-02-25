La provocativa pancarta de Piqué en Madrid: «No somos tan cono…cidos»

Gerard Piqué ha anunciado el regreso de la Kings League con una provocativa pancarta en la Gran Vía de Madrid. El ex jugador del Barcelona desplegó una lona en la capital con el lema «no somos tan conocidos, pero lo seremos». Antes de que viera la luz, el ex azulgrana se la mandó a Iker Casillas para que la viera. La cara del ex portero del Real Madrid al verla era un poema.

«Te la voy a pasar. Mira el móvil un momento. Me lo han pasado hoy, vamos a meter una pancarta en Madrid. Te lo juro me lo han pasado hoy para aprobarla. La he aprobado, pero no tenía ni puta idea», le comentó Piqué a Casillas que se quedó boquiabierto al verla. «¡Cómo te gusta enredar!», le comentó a Piqué tras ver la imagen de la lona.

Este miércoles, la cuenta oficial de la Kings League amaneció con un mensaje: «Buenos días, Madrid», acompañado de la imagen de la pancarta en plena Gran Vía. «No somos tan conocidos, pero lo seremos. La Kings vuelve el 1 de marzo», asegura. La imagen ha corrido como la pólvora en las redes sociales y no ha tardado en hacerse viral.

Un juego de palabras que hace referencia a su pique con Álvaro Arbeloa durante su etapa como jugador. Más concretamente, este conflicto surgió durante la época de los Clásicos con Mourinho y Guardiola. Aquellos años la tensión entre Real Madrid y Barcelona aumentó bastante debido a la cantidad de veces que se enfrentaron. Sobretodo en el mes de abril de 2011, cuando se vieron las caras en las semifinales de la Champions, acumulando un total de cuatro Clásicos en 18 días entre todas las competiciones.

Todo comenzó en 2015 cuando Arbeloa dijo que «a Piqué algún día lo veré en el club de la comedia hablando sobre el Madrid». El entonces central del Barcelona no tardó en responder al ahora entrenador del Real Madrid: «Arbeloa se autoproclama amigo mío pero sólo es un conocido, cono-cido», le replicó.

Estas palabras se hicieron virales en su momento y poco después le volvieron a preguntar por ellas a Piqué, que dijo: «No tengo nada más que decir, sólo que Arbeloa era un conocido y cada uno interpretó lo que quería. Fui muy claro y no tengo que decir nada más de esto».