Pendientes de Mbappé antes del Clásico

Entre escándalo y escándalo, en cuanto a lo deportivo, la figura de Kylian Mbappé sigue marcando buena parte de la actualidad del Real Madrid a pocas horas del Clásico. No sólo por lo que representa sobre el campo, sino también por todo lo que se ha generado alrededor de su lesión, su recuperación y el enorme ruido mediático que le ha acompañado durante las últimas semanas. Un viaje junto a su pareja mientras los de Arbeloa estaban a punto de enfrentarse al Espanyol no fue la mejor de las ideas.

A un día del Clásico, la realidad es clara: Mbappé sigue siendo duda para el partido ante el Barcelona. El francés realizó este sábado una parte de la sesión sobre el césped junto al grupo en Valdebebas, una señal positiva dentro de un proceso de recuperación que el club está manejando con mucha prudencia. Hay esperanza, sí. Pero no garantías. Su presencia en la convocatoria no está asegurada y, de poder viajar a la Ciudad Condal, comenzará el choque desde el banquillo.

Dentro del Real Madrid quieren ser muy cautos. Nadie asegura ahora mismo que vaya a estar disponible y la sensación es que todo dependerá de las próximas horas y, sobre todo, de cómo responda físicamente el jugador. El propio entorno del club transmite optimismo moderado. Esperan que pueda llegar, pero siguen considerándole duda real para el Clásico.

Mucho más allá del físico

Y es que la situación de Mbappé ha ido mucho más allá de lo puramente físico desde que cayó lesionado. El problema nunca fue únicamente médico. De hecho, dentro del club siempre han defendido que ni empeoró por determinadas decisiones tomadas fuera de Valdebebas ni hubiese mejorado actuando de otra manera. El debate ha sido otro: la gestión de la imagen.

Ahí es donde consideran que el francés ha cometido errores. No tanto por lo que hizo, sino por cómo se interpretó. En el Real Madrid son conscientes de que cualquier movimiento alrededor de Mbappé se amplifica al máximo y entienden que, en determinados momentos, el jugador no midió bien el impacto mediático de algunas situaciones. La famosa teoría de que «la mujer del César no solo debe serlo, sino parecerlo» ha estado muy presente dentro del club estas semanas.

Eso sí, pese al ruido, dentro del Real Madrid no existe ninguna duda sobre Mbappé. Ninguna. El club sigue viendo al francés como un futbolista absolutamente diferencial y entiende que debe protegerle por encima de todo el entorno que se ha generado. Porque consideran que gran parte del relato construido alrededor del jugador ha sido desproporcionado e interesado.

De hecho, en Valdebebas hay una sensación bastante clara: existe una corriente mediática empeñada en desgastar la figura de Mbappé y convertir cada episodio en un problema estructural. Algo que el club mira con bastante preocupación. Porque entienden que el objetivo final no es solo señalar al jugador, sino también generar tensión interna alrededor del proyecto deportivo.

Mientras tanto, Mbappé sigue trabajando para llegar al Clásico. Lo va a intentar hasta el final. Porque sabe perfectamente lo que significa este partido y porque, en un contexto tan delicado como el actual, su presencia tendría un impacto enorme futbolísticamente hablando. El Real Madrid es cierto que sólo se juega tres puntos, ya que la Liga es imposible, pero con él sobre el césped las opciones de que el Barcelona puntúe y cante el alirón disminuyen.

Ahora mismo, el escenario sigue abierto y hasta la mañana del domingo no se sabrá qué sucederá. Hay opciones. Pero también muchas dudas. Y en el Real Madrid nadie quiere correr riesgos innecesarios con una de las piezas más importantes del presente y del futuro del club.