El Real Madrid tiene un problema por culpa de la demora que los pasaportes de los jugadores extracomunitarios está sufriendo. Vinicius ya tendría que haber obtenido la doble nacionalidad hace varios meses, pero sus papeles todavía están en cola. Lo mismo pasa con Rodrygo y Militao, que por Valdebebas esperan que no lleguen hasta 2023. Esto impide que la entidad madridista incorpore para su primera plantilla a ningún jugador que no sea comunitario. Por lo tanto, no podrá contar la próxima temporada con Kubo o Reinier, dos jugadores cedidos que tampoco iban a tener sitio en el equipo de Ancelotti, no puede ascender a Vinicius Tobias, lateral derecho brasileño que jugará en el Castilla, y no puede fichar a todo aquel cuyo país no esté incluido en el tratado de Cotonú.

En el plano de incorporaciones, esta situación obliga al Real Madrid a ser paciente. El club da por cerrada la plantilla antes de que se haya cumplido la primera mitad del mes de junio salvo que aparezca un delantero. Gusta mucho Nkunku, tan comunitario como caro. También convence Gabriel Jesús, que no llegará por no tener una nacionalidad europea. Por lo tanto, desde la dirección deportiva esperan con calma movimientos y si no aparece nada que les satisfaga plenamente aguardarán al mercado de invierno, donde sí se cuenta con el pasaporte español de Vinicius y donde podrían lanzarse a por algún jugador que haya destacado en el Mundial de Qatar.

Vinicius, en la ‘pole’

El jugador que más cerca está de recibir la nacionalidad española es Vinicius. En condiciones normales, el delantero ya tendría que ser comunitario, pero los atascos que ha sufrido la administración durante la pandemia del coronavirus está ralentizando exageradamente el proceso. De hecho, desde el Real Madrid esperaban que el pasaporte del brasileño llegase antes de final de año, pero los trámites siguen yendo muy lentos y ahora se estaría contento si la documentación hace acto de presencia en septiembre.

Los blancos comenzaron este procedimiento hace más de dos años con Vinicius y hace varios meses tanto con Militao como con Rodrygo. Desde el Real Madrid saben que el retraso es notable, algo que ya están sufriendo. Parece imposible que antes de 2023 alguno de los dos pueda tener la nacionalidad española.

El proceso

Hay que recordar España exige para dar la nacionalidad a los ciudadanos sudamericanos haber estados dos años viviendo de manera ininterrumpida en territorio nacional y superar dos exámenes, el DELE A2 y CCSE. Estas son las dos pruebas que todo extranjero debe aprobar para que le concedan la nacionalidad. Se trata de dos exámenes diferentes que definen si se es apto o no para conseguir el pasaporte español, basándose en el nivel de castellano y el conocimiento sobre España. Ambos son requisitos indispensables durante el proceso de obtención de la ciudadanía española.