Los cedidos esperan decisiones

Semana importante para el Real Madrid la que se avecina. Si bien es cierto que los hombres de Carlo Ancelotti no tienen que jugar partidos y parte de la plantilla está de vacaciones, sólo los internacionales continúan trabajando con sus respectivas selecciones, esto no significa que la maquinaria blanca descanse. En el césped no trabajan, pero en los despachos no paran de tener que tomar decisiones con el único objetivo de seguir perfilando la plantilla para la próxima temporada. Y en los próximos días será el turno de saber qué hacer con los cinco jugadores cedidos que tiene la entidad madridista en estos momentos.

Borja Mayoral, Brahim Díaz, Álvaro Odriozola, Reinier y Kubo esperan que el club les diga qué va a querer de ellos la próxima temporada. No todos tienen sitio en la primera plantilla del Real Madrid y la situación de cada uno es diferente. Especialmente la del brasileño y el japonés, ya que la condición de extracomunitarios que mantienen les impide en estos momentos poder tener una ficha en el vigente campeón de Europa, puesto que los blancos tienen el cupo lleno con Vinicius, Militao y Rodrygo, que esperan un pasaporte que no llega de momento. El de Vini sí debería ser una realidad en las próximas semanas.

Por lo tanto, la idea del Real Madrid tanto con Kubo como con Reinier es buscarles un equipo donde puedan seguir creciendo. El japonés no ha terminado de despegar en el Mallorca esta temporada. Su curso no ha sido sencillo. Ha hecho dos goles y ha dado tres asistencias en los 31 partidos en los que ha participado, pero una lesión de rodilla que preocupó mucho a los blancos le frenó en seco. Luego, la llegada de Aguirre al banquillo tampoco le ayudó. Con el mexicano sólo ha sido titular en dos ocasiones en la recta final de temporada, lo que evidencia que no es un futbolista que le entusiasme.

Además de que Aguirre no está loco por Kubo, también hay que destacar que el coste de un segundo año de cesión del extremo japonés se dispara. Tanto el salario como en el dinero que los baleares debe pagar al Real Madrid se va por encima de tres millones, una cantidad que no están dispuestos a asumir. Por lo tanto, lo normal es que no continúe en el Mallorca, obligando a los blancos a buscarle un nuevo destino donde pueda seguir teniendo minutos.

Por otro lado, Reinier tampoco será jugador del Real Madrid la próxima temporada. El brasileño sólo ha jugado 402 minutos con el Borussia Dortmund en la pasada temporada. El próximo año no jugará en Alemania y en estos momentos el Valladolid de Ronaldo, que ha subido a Primera, es el que más opciones tiene de hacerse con su cesión.

Los españoles, en otra situación

Diferente es el caso de Brahim, Borja Mayoral y Odriozola. El delantero y el lateral derecho regresarán con total seguridad al Real Madrid este verano. Ambos comenzarán la pretemporada a las órdenes de Carlo Ancelotti y será el italiano el que decide si se queda con ellos o salen con una nueva cesión o una venta.

El caso de Brahim es diferente. El malagueño tiene dos años de cesión en el Milan, pero el Real Madrid puede romperla este verano si lo estima oportuno. Eso sí, debe estar de acuerdo el jugador, que si quiere seguir en Italia lo hará. La temporada del andaluz ha sido muy buena, debutando incluso con la selección española, y la traición de Mbappé le podría abrir un hueco en la primera plantilla madridista. En los próximos días tomarán decisiones.