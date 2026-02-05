Osasuna rompe el pacto y da un sablazo a los aficionados del Real Madrid

El Real Madrid visitará este próximo sábado 21 de febrero el estadio de El Sadar para disputar la jornada 25 ante Osasuna. El choque ante los rojillos no será un encuentro fácil de ver para los socios madridistas. En Pamplona han roto su propia promesa, su propia consigna, y buscan dar un sablazo a los aficionados del Real Madrid para ver el fútbol en El Sadar: 120 euros por entrada.

Osasuna es uno de los clubes adscritos al proyecto ‘Grada Visitante’ de la Liga, ellos junto a otros 13 clubes pactaron un precio reducido entre socios de los clubes dentro del convenio, colocando precios económicos de solamente 30 euros. Junto al club rojillo, otros 13 equipos y aficionados beneficiados por este acuerdo: R. C. Celta, Deportivo Alavés, Athletic Club, Girona F. C., Valencia C. F., R. C. D. Mallorca, Atlético de Madrid, Getafe C. F., Real Betis, Sevilla F. C., Levante U. D., Elche C. F. y Real Oviedo.

El comunicado de Osasuna, emitido este verano, recalcaba que «los clubes que han decidido participar en este proyecto se comprometen al intercambio de entradas para las aficiones visitantes a un precio máximo de 30 euros» y recalcaban además, con el resto de clubes que no han entrado en el convenio, entre ellos el Real Madrid, que «Osasuna aplicará el principio de reciprocidad con los precios que éstos hayan fijado previamente o comunicado de forma anticipada para la afición rojilla desplazada».

De cara a esta jornada 25 de la Liga y con la visita del Real Madrid a El Sadar, Osasuna ha faltado a su palabra y rompe el pacto que prometió con el club blanco y los otros restantes no adscritos a ‘Grada Visitante’.

Esta temporada, Osasuna abrió la Liga en el Santiago Bernabéu ante el Real Madrid y, como dejaron claro en su propia página web, el Real Madrid cedió 609 entradas a los socios rojillos. «Ya están a la venta 609 entradas para el encuentro ante el Real Madrid que se disputará en el estadio Santiago Bernabéu el martes 19 de agosto a las 21 horas», mencionan en su web el club pamplonés, destacando que «el precio de las entradas es de 75 euros y pueden ser adquiridas únicamente por socios y titulares del carnet ‘Soy Rojill@’».

El precio fijado por el Real Madrid es sensiblemente superior al ofrecido dentro del convenio de ‘Grada Visitante’ pero es el mismo precio que ofrece a Osasuna y al resto de clubes de la Liga, sin diferencias ni discriminación, sea el rival que sea.

Pero Osasuna ha decidido romper el pacto y su propia palabra. «Osasuna aplicará el principio de reciprocidad con los precios que éstos hayan fijado previamente o comunicado de forma anticipada para la afición rojilla desplazada», destacaban en su día mientras aprovechan para hacer caja este próximo 21 de febrero en El Sadar, subiendo el precio de las entradas para los socios del Real Madrid un 60%, 45 euros más, alcanzando los 120 euros por cada localidad.

En las redes sociales son ya numerosos los aficionados blancos que han mostrado su malestar por esta forma de proceder de Osasuna contra el Real Madrid y sus socios.