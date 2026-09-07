Nuevo revés para Mastantuono: se fue a la Fiorentina por su entrenador y ha sido despedido

Franco Mastantuono está pasando por unos meses especialmente complicados. El jugador tomó la decisión de salir del Real Madrid en calidad de cedido, con la idea de sumar más minutos y reencontrarse con su mejor versión. El entrenador de la Fiorentina, Fabio Grosso, fue clave en la la decisión del argentino, ya que le aseguró que sería una pieza clave en su esquema. Sin embargo, el técnico ha sido sustituido tras su mal inicio en la Serie A.

El conjunto italiano no ha empezado de la mejor manera, ya que han perdido sus primeros tres encuentros de liga, donde han encajado un total de nueve goles. El equipo ha tenido que tomar medidas al respecto, por lo que han decidido recuperar los servicios de Paolo Vanoli, que volverá a dirigir al cuadro viola meses después de ser despedido.

El equipo ha emitido un comunicado donde confirman ambas noticias: «La ACF Fiorentina anuncia el despido de Fabio Grosso como entrenador del primer equipo. La ACF Fiorentina anuncia el nombramiento de Paolo Vanoli como entrenador del primer equipo. Queremos agradecer a Vanoli el entusiasmo con el que aceptó de inmediato la oportunidad de hacerse cargo del equipo una vez más. El entrenador dirigirá su primera sesión de entrenamiento con el equipo esta tarde».

Mastantuono tendrá que empezar de cero con su nuevo técnico. El argentino cuenta con el apoyo de la afición, que le recibió como un fichaje estrella en su llegada a Italia. Por el momento, está teniendo bastante protagonismo, ya que acumula 230 minutos en cuatro partidos disputados.

El primer gol sigue sin llegar

La presión de celebrar el primer tanto con una nueva camiseta puede ser muy difícil de gestionar. Ver el balón en la red siempre lo vuelve todo más fácil. En ese sentido, la Fiorentina ha tomado cartas en el asunto para cambiar las sensaciones de todo el grupo, que parece no terminar de arrancar. El atacante tiene una nueva oportunidad para demostrar su talento, pero primero deberá convencer a Paolo Vanoli, que podría decantarse por otras opciones.