La nueva hoja de ruta de Mbappé y el Real Madrid

Que Kylian Mbappé jugará en el Real Madrid la próxima temporada es algo que saben hasta en Qatar por mucho que hayan intentado evitarlo por las buenas… y por las no tan buenas. El acuerdo entre el jugador francés y el club blanco es total igual que la sintonía en la nueva hoja de ruta: discreción absoluta por ambas partes hasta que acabe la temporada.

El PSG lo ha intentado todo para que Mbappé renovara. Le han ofrecido convertirse en el futbolista mejor pagado del mundo, un contrato con una cláusula liberatoria, la torre Eiffel si la hubiera querido, pero lo que quería Kylian no era el monumento por excelencia de París, sino el símbolo universal de Madrid: el Santiago Bernabéu. Y eso sólo podía ofrecérselo el Real Madrid.

Lo que ocurrió el pasado verano ya es historia. Las tres superofertas del Real Madrid, entre 160 y 200 millones de euros, rechazadas por el PSG en la última semana del mercado. Mbappé se quedó en París, rehén de su propio contrato, en contra de sus deseos. Pero su tiempo en el PSG empezó a tener fecha de caducidad: el 31 de diciembre para ser libre y el final de temporada para cumplir su sueño de jugar en el Real Madrid.

El caprichoso azar, forzado por la UEFA con un sorteo repetido, ha provocado que el equipo para el que trabaja Mbappé y el equipo con el que sueña Mbappé se vean las caras en octavos de la Champions, así que tanto el futbolista como el Real Madrid pondrán cara de póker y evitarán hablar de un futuro en común.

Discreción hasta final de temporada

No lo harán en enero y no lo harán hasta que termine la temporada. Ni Mbappé ni el Real Madrid ganan nada por hacer público un compromiso sellado por voluntad propia que no cambiará nada porque se oficialice unos meses antes o unos meses después.

Ambas partes están de acuerdo en mantener la discreción absoluta hasta que termine la competición local en Francia y en España, el fin de semana del 22 de mayo, o bien hasta después de la final de la Champions, que se juega el día 28 de ese mismo mes en San Petersburgo. Allí podrían estar PSG o Real Madrid, pero nunca los dos, por mor de la mano nunca inocente de Ceferin.

Así que habrá que esperar hasta el 23 o el 29 de mayo para que se haga oficial lo que hoy es un secreto a voces: que Mbappé jugará en el Real Madrid a partir de la próxima temporada.