La nueva cadena de restaurantes con la que el Real Madrid aspira a facturar 3,5 millones

El Real Madrid es uno de esos selectos clubes que cuenta con seguidores en los cinco continentes. En ese sentido, la entidad madridista se ha asociado con el Grupo San Pablo y ha abierto una nueva cadena de restaurantes, UNO By Real Madrid, en México. Con esto, el club blanco pretende expandir la marca Real Madrid en todo el mundo ofreciendo un innovador concepto de restauración fast casual y aspiran a facturar cerca de 3,5 millones de euros en su primer año.

El primer establecimiento se inauguró el pasado mes de octubre en Ciudad de México y se trata de un concepto innovador que busca ser un lugar de referencia en el que los más de 600 millones de aficionados que el Real Madrid tiene repartidos por todo el mundo puedan reunirse para ver los partidos y adquirir merchandising y productos oficiales del club, además de disfrutar de una comida saludable y de calidad.

UNO By Real Madrid ha nacido para ser un referente internacional en este tipo de restauración, donde el principal valor es la calidad del producto. Asociado a los valores de la marca Real Madrid como la superación, el liderazgo y la lucha continua, y con motivo del lanzamiento de este concepto de restauración, se ha creado la campaña Hungry for more. En la misma se hace referencia a los éxitos del club y anuncia la apertura del primer restaurante en Ciudad de México.

Desde el club que preside Florentino Pérez pretenden que este nuevo restaurante sea el primero de muchos que abran por todo el mundo. Según 2Playbook, los promotores aspiran a facturar 3,5 millones en su primer año con la nueva cadena de hamburguesas y a abrir más de 250 locales hasta 2029. Además, acorde con la información publicada por el citado medio la previsión de las partes es franquiciar el negocio en 2024 y así poder alcanzar unos ingresos de 762 millones anuales en siete años.

Expansión por Latinoamérica y Asia

El Real Madrid se ha asociado con el Grupo San Pablo, dueño del San Pablo Burgos, equipo de LEB Oro y ex ACB durante cinco temporadas, para abrir esta nueva cadena de restaurantes. Esta entidad cuenta con una extensa y exitosa trayectoria en varios sectores que abarcan desde real estate hasta restauración. El presidente del grupo, Félix Sancho, se mostró entusiasmado por este nuevo proyecto y confía en que estará a la altura de un club del nivel del 14 veces campeón de Europa.

Los blancos pretenden expandir su marca por todo el mundo y dar a sus aficionados la oportunidad de disfrutar de sus productos, y ver los partidos de su equipo estén donde estén. El primer restaurante se ha abierto en Ciudad de México pero el presidente del Grupo San Pablo, Félix Sancho, confirmó que la idea es abrir «más de 200 restaurantes en Latinoamérica y más de 50 en Asia en los próximos 5 años».

Así de claro se mostró Sancho tras desvelar el acuerdo con el Real Madrid, y recalca que las proyecciones financiares señalan «facturaciones acumuladas de más de 800 millones de euros y un resultado bruto de explotación (EBITDA) después de 5 años de unos 116 millones de euros. Todo ello con una facturación media por restaurante de alrededor de 4 millones de euros y un precio medio de 15 euros por comida aproximadamente».