La monumental rajada del hermano de Pedri contra Gil Manzano: «Madridista a tope»

Fernando González, hermano de Pedri, jugador del Barcelona, rajó de Gil Manzano, árbitro de la final de la Supercopa de España, a pesar de que el equipo culé ganó con contundencia en Yeda y conquistó su decimoquinto título de esta competición. El familiar del canario, que vio el Clásico in situ en el estadio de Arabia Saudí, insultó al colegiado extremeño, al que acusó de «madridista».

Con una publicación en sus redes sociales, el hermano de Pedri subió, una vez que ya había acabado el partido, un vídeo de Gil Manzano y el equipo arbitral en el estadio en el que se jugó el Clásico, pero que era previo al duelo. Y lo hizo acompañado de un texto durísimo con faltas de ortografía.

«Estos son muy, pero que muy malos, madridista a tope, vaya vergüenza de arbitraje, no deberíais pitar ni en Segunda. Gil Manzano no ve nada, si no es por el VAR, se traga un penalti y una expulsión y lo del linier ya ni te cuento… en fin, buenas noches», escribió el hermano de Pedri.

El Barcelona ganó la Supercopa de España y lo hizo además goleando al Real Madrid. El conjunto entrenado por Hansi Flick, que consiguió su primer título como entrenador culé, ganó por un contundente 2-5 y sumó su decimoquinta Supercopa, ampliando su renta de equipo que más tiene de nuestro país.

Si bien Gil Manzano no tuvo ninguna incidencia en el resultado final, sí que el colegiado extremeño tuvo errores de bulto, que fueron los que recordó el hermano de Pedri en su publicación en las redes. En concreto, Gil Manzano no pitó un claro penalti de Eduardo Camavinga a Gavi en la primera mitad y una clara expulsión de Szczesny por derribar a Kylian Mbappé, siendo el último hombre de la defensa azulgrana.

En ambas ocasiones el árbitro tuvo que ser corregido por el VAR, que le llamó esas dos veces para señalar penalti y para sacar la tarjeta roja al portero del Barcelona. Pero el hermano de Pedri no tenía ninguna razón para malmeter contra un Gil Manzano que no tuvo ninguna decisión arbitral que perjudicase al cuadro culé, ni mucho menos.

Las palabras del hermano de Pedri y la actuación de Gil Manzano

Lo cierto es que Gil Manzano no tuvo su mejor noche en la final. El colegiado se comió una falta de Szczesny sobre Mbappé, siendo el portero del Barça el último hombre de la defensa culé. En cambio, el extremeño señaló fuera de juego, impidió una falta peligrosa para el equipo blanco y tuvo que ser avisado por el VAR para posteriormente expulsar al polaco por su derribo al delantero madridista.

El Barcelona se quedó con uno menos y el Real Madrid se vino arriba, marcando el 2-5 para maquillar un resultado realmente duro contra su eterno rival. Gil Manzano ya tuvo que acudir al monitor para pitar el penalti del 1-2 a favor del equipo de Hansi Flick, que acabó transformando Robert Lewandowski desde los 11 metros.

El partidazo se vio empañado por las decisiones arbitrales de Gil Manzano sobre el terreno de juego, que además sacó tarjeta amarilla a Vinicius Junior por el simple hecho de pedir la expulsión para Szczesny por esa falta clamorosa contra Mbappé cuando le había regateado y se plantaba ante la portería vacía.