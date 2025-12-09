Mijatovic advierte a los jugadores del Real Madrid: «Han olido sangre y quieren hacer daño»

La crisis del Real Madrid está sujeta a todo tipo de interpretaciones. Con seis puntos de los últimos 15 posibles y a cuatro puntos del FC Barcelona, los de Xabi Alonso han recibido multitud de críticas. Entre los diagnósticos, uno de los más duros ha sido el de Pedja Mijatovic. El ex futbolista merengue estalló después de la derrota ante el Celta en el Santiago Bernabéu y dejó varios mensajes, tanto al vestuario como al técnico tolosarra.

«Es un desorden total a nivel táctico. Quieren, pero no saben en qué dirección ir, falta un líder. En los últimos años lo tenían como Kroos, Modric, Benzema…Muchas veces, por mucho que lo prepares, necesitan un jugador que ayude. No lo vi en el partido. Pierdes, desde hace tiempo se habla mucho de Xabi sin dejarle trabajar. Puede que los jugadores no sean capaces de entender su filosofía», explicó.

Un partido donde muchos señalaron la falta de actitud en los tramos del partido. Un equipo que fue de menos a más, pero que de nuevo no fue capaz de remar a la vez para evitar otro incendio cuando la tormenta más aprieta. De hecho, Mijatovic no confía en una solución a corto plazo, especialmente para el partido de Champions ante el City este miércoles: «Con todo lo que se habla, con todo lo que se ha dicho, con lo que dicen algunos ex… Yo soy optimista, pero difícilmente podemos esperar que en uno o dos partidos todo vaya a ir bien. Ellos deben darse cuenta que el fútbol evolucionó y ellos deben hacerlo también», añadió en una entrevista en ‘El Larguero’ de La Cadena Ser.

Un problema que, más allá de Xabi, apuntó al problema de mentalidad que hay en el vestuario del Real Madrid: «Ya he visto que algunos jugadores están muy cómodos: jugando en una sola dirección ,cuando tienen la pelota…Difícilmente podemos esperar que de repente jueguen perfecto. Las competiciones siguen y cada equipo que juega el Bernabéu o contra ellos está motivado. Son como tiburones, han olido sangre y quieren hacerte daño», zanjó.