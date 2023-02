Messi deja a Benzema sin el The Best

La FIFA reconoce a Leo Messi como el mejor jugador del 2022. Era el favorito después de la victoria de Argentina en el Mundial y, al final, ha sido el ganador del premio The Best, imponiéndose a Karim Benzema, que aspiraba a ganar su primer galardón y hacer el doblete junto al Balón de Oro que ganó el pasado mes de octubre. El triunfo albiceleste en Qatar ha servido al jugador del PSG para proclamarse campeón del premio que otorga el organismo que rige el fútbol mundial.

El excelente rendimiento de Benzema durante la pasada temporada se queda sin premio por parte de la FIFA. El doblete Liga-Champions, la Supercopa de Europa, la Nations League ganada con Francia y los 60 goles marcados durante la temporada y media que se ha valorado no han sido suficientes para que el francés se lleve el que sería su primer The Best.

Le ha condenado su ausencia en el Mundial, por lesión y por la decisión de no esperarle de Didier Deschamps. El hecho de que Francia alcanzase la final en la cita disputada en Qatar y que Benzema no estuviera presente le ha impedido llevarse el galardón que le reconocería como mejor jugador del mundo. En su lugar, el premio ha sido para Leo Messi, flamante campeón con Argentina en Lusail a finales de diciembre.

El argentino se impone por segunda vez en su carrera, igualando los dos galardones que tienen Cristiano Ronaldo y Robert Lewandowski. Los dos años en los que Messi ha sido ganador del The Best son los únicos en los que el premio no se lo ha llevado ningún jugador campeón de la Champions, puesto que el 2019 se impuso en una ajustada votación a Virgil van Dijk cuando el Liverpool se proclamó campeón de Europa.

El Mundial decide

El capitán de la albiceleste era el claro favorito para llevarse el triunfo en la gala celebrada en París. El hecho de que la FIFA hubiera decidido incluir el Mundial en los criterios a evaluar, hacían que el mejor jugador del mismo se convirtiera automáticamente en el principal favorito para ganarlo. Y así ha sido.

La pasada temporada, Messi ganó la Ligue 1 y la Supercopa de Francia con el PSG, pero cayó en octavos de Champions tras ser eliminado, precisamente, por el Real Madrid con un hat-trick de Benzema. El ex del Barça sólo marcó 11 goles el pasado curso en todas las competiciones, aunque ha mejorado considerablemente sus cifras con otros 19 goles hasta diciembre, siete de ellos marcados en Qatar.

También se queda sin el premio Kylian Mbappé. El delantero francés fue el máximo goleador de los tres finalistas. Consolidado ya como uno de los mejores del mundo, no ha podido ganar su primer galardón individual. Y es que, a pesar de los grandes números que presenta, le ha perjudicado en exceso el pobre bagaje de su club y el hecho de haber perdido la final del Mundial.