El ex agente de Benzema explota y amenaza: «Se sabrá la verdad»

La marcha de Benzema de Doha días antes del debut de Francia en el Mundial sigue dando que hablar. Deschamps no puso todo de su parte para que el capitán del Real Madrid continuase en el torneo y ahora el ex agente e íntimo amigo del madridista, Karim Djaziri ha roto su silencio en las redes sociales para defenderle y enviar una advertencia: «Una semana después de su marcha, Benzema reanudó las carreras y los entrenamientos y cuatro días después jugó 30 minutos en un amistoso con el Real Madrid… Pero Stephan (periodista francés) no pudo participar en el torneo. Pero sigue mintiendo, la verdad está llegando…».

Une semaine après son départ @Benzema reprenait la course et l’entraînement pour 4 jours plus tard jouer 30 mn en amical avec le Real Madrid …. Mais pour Stéphan il ne pouvait pas prendre part au tournoi ! Mais continuez à mentir la vérité arrive https://t.co/qxYp54nyIl — Karim Djaziri (@KDjaziri) December 25, 2022

Tal y como reveló OKDIARIO, la relación entre Benzema y Deschamps no es la mejor. Karim siente que en cuanto el entrenador tuvo una oportunidad hizo todo lo posible para quitárselo del medio. Si bien es cierto que el delantero no se recuperó del todo de sus molestias musculares en los primeros entrenamientos, el técnico le invitó a irse.

Al ver como Benzema no terminaba de estar al cien por cien, Deschamps le mandó mensajes que le empujaban a regresar a casa. Esto lo captó rápido Karim, que no puso el más mínimo problema a abandonar el sueño de ser campeón del mundo. Tras volver a la capital, el galo estuvo trabajando tres días en Valdebebas y se marchó bien de vacaciones. Ya está al cien por cien recuperado y centrado en ayudar a su equipo.