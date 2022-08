Mercado cerrado para el Real Madrid... salvo sorpresa

El Real Madrid afronta las últimas horas de mercado con la tranquilidad de contar con los jugadores que quiere en rotación y la sabiduría de que los descartes y transferibles no se moverán antes de las 23.59 horas del 1 de septiembre. El conjunto blanco, por tanto, da por cerrada su plantilla salvo sorpresa mayúscula en forma de oferta express que pudiera hacer salir a alguno de los jugadores menos importantes para Carlo Ancelotti.

Ni Hazard, ni Odriozola, ni Mariano tienen ofertas de las que el Real Madrid tenga conocimiento y, por tanto, se quedarán en la plantilla al menos hasta el mercado de invierno. El primero opta a minutos como suplente de Benzema o como reemplazo de emergencia en los extremos, pero los dos últimos lo tendrán mucho más complicado para poder jugar algo en los próximos meses. Odriozola es la tercera o cuarta opción en el lateral derecho mientras que Mariano es la última en la delantera.

Tampoco Marco Asensio ha llegado a las oficinas madridistas con una oferta que haga pensar en su marcha y si esto no ha sucedido hasta el momento, en el Real Madrid no creen ya que vaya a ocurrir. El atacante balear finaliza su contrato el 30 de junio de 2023 y no está contando con oportunidades en la rotación en el comienzo de temporada, pero su predisposición a continuar en el equipo y el escaso interés llegado desde fuera convierten su salida en este mercado en una utopía.

Ni salidas ni entradas

Así las cosas, el capítulo de salidas se da por cerrado, tanto como el de llegadas. El Real Madrid hizo los deberes con tiempo y atino al hacerse con los servicios de Antonio Rüdiger, uno de los mejores centrales del mundo, a coste cero y desde el comienzo del mercado. El alemán supuso la oportunidad de mercado y Aurelien Tchouaméni la apuesta, una vez descartada la vía Mbappé por el rechazo del delantero. El centrocampista ex del Monaco necesitó de un importante desembolso para firmar, pero su rendimiento en este comienzo de temporada, unido a la salida de Casemiro, explica el gran movimiento realizado por la entidad madridista.

Ni el club ni Ancelotti consideran que necesiten más jugadores de cara a este primer tercio de temporada, hasta el Mundial, y en esa línea actuó el club con la marcha de Casemiro. En caso de haber salido Asensio en días anteriores, la idea de la entidad era la misma, y es que se considera que con un grupo de 16-17 futbolistas que podrían ejercer perfectamente como titulares, más la aportación de calidad de los restantes, el Real Madrid tiene una plantilla para competir por todos los títulos.