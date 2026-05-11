Mendy es operado con éxito en Francia y comienza una larga recuperación

Ferland Mendy ya ha pasado por quirófano. El Real Madrid comunicó este lunes que el lateral francés ha sido intervenido con éxito de la lesión que sufría en el recto femoral de la pierna derecha. La operación se llevó a cabo en Francia bajo la supervisión de los servicios médicos del club blanco y, en los próximos días, el jugador comenzará el proceso de recuperación.

En Valdebebas asumen que será una baja muy larga. Es complicado fijar plazos exactos, pero todo apunta a que Mendy estará entre cinco y seis meses fuera de los terrenos de juego. No es una lesión menor y el proceso exigirá paciencia. El diagnóstico es claro. Y el horizonte, largo.

El francés cayó lesionado a los 12 minutos del encuentro entre el Espanyol y el Real Madrid. Mendy inició una carrera para corregir un pase largo, pero en plena acción se tiró al césped visiblemente dolorido. Rápidamente se llevó las manos a la parte superior del muslo derecho y pidió el cambio de inmediato, consciente de que algo se había roto.

La lesión supone otro contratiempo importante para un jugador que en las últimas temporadas ha convivido constantemente con los problemas físicos. El Real Madrid, mientras tanto, tendrá que reorganizar el lateral izquierdo durante buena parte del inicio de la próxima temporada.