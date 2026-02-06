Mbappé reclama 5,9 millones al PSG: el club podría ser embargado si no paga en ocho días

Kylian Mbappé no ha terminado su guerra judicial con el PSG. A pesar de que pasó página en lo futbolístico tras fichar por el Real Madrid en verano de 2024, el futbolista francés aún no se ha desvinculado plenamente del club francés. Y es que ha lanzado otro órdago enviando un agente judicial para que le paguen los 5,9 millones de euros que aún le deben de su último contrato en el Parque de los Príncipes.

El pasado mes de diciembre, Mbappé ganó en los juzgados y el tribunal laboral condenó al PSG a tener que abonar los 60 millones euros que la entidad gala se había negado a abonar al desvincularse del club. Después de dicha sentencia, los franceses pagaron 55 millones en concepto de los últimos meses de salario y de prima, restando aún los casi seis ‘kilos’ que provienen de las vacaciones devengadas y sus intereses. Esa es la cifra que reclama aún Mbappé ya que todavía no ha llegado a sus arcas.

Ante la demora, el galo actuó en consecuencia y envió este viernes a un agente judicial a las oficinas del PSG para notificarles de un requerimiento de pago de la cantidad pendiente adeudada a Kylian Mbappé en el litigio en curso entre ambas partes desde su traspaso gratuito en el verano de 2024, según informa L’Equipe. Sin embargo, la demora le puede salir cara a Al Khelaifi ya que tiene un plazo de hasta ocho días para cumplir la ordenanza de pago. Y, en el peor de los casos, los abogados de Mbappé podrían embargar cautelarmente 5 millones en las cuentas del campeón de Europa.

El diario francés compartió que el PSG está «manteniendo conversaciones con los representantes del jugador sobre las modalidades de pago de las cantidades pendientes». Aun así, Mbappé prefiere curarse en salud para cerrar cuanto antes su vinculación con el club donde estuvo durante siete años. Su salida sembró polémica en Francia y Kylian no está dispuesta a perdonar ni un solo euro.