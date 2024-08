La era Mbappé en el Real Madrid ya ha comenzado y el principio no ha podido ser mejor. Debut, gol y título. Pero más allá de lo que se vio en la Supercopa ante el Atalanta a Kylian le han bastado cuatro entrenamientos para impactar al cuerpo técnico y a sus compañeros, que sólo le conocían como rival. «Mbappé es un avión», coinciden Ancelotti y la plantilla.

Han sido casi siete años pero la espera ha merecido la pena. Kylian Mbappé y el Real Madrid por fin han unido sus caminos en un matrimonio de conveniencia pero sustentado en el amor mutuo. El delantero por fin cumplió su sueño de vestir de blanco y la camiseta le sienta como un guante. Se vio en su debut en la final de la Supercopa. Más allá de su rendimiento, de su impacto en el juego o de su gol, lo que más se le vio a Mbappé fue sonreír.

Mbappé tras su debut soñado: «¿Más de 50 goles? Somos el Real Madrid y no tengo límites» https://t.co/4iURGwW89N — okdiario.com (@okdiario) August 14, 2024

Kylian se ha liberado del yugo del PSG y está donde quiere estar. Juega donde quiere jugar y sus compañeros en el Real Madrid le han recibido con los brazos abiertos. «Mbappé es un avión, un Fórmula 1 que nos va a dar mucho en cuanto se adapte a la dinámica del equipo». Así lo ven tanto el cuerpo técnico como sus compañeros, que conocían al Mbappé futbolista, al rival que intimidaba, pero que han descubierto al Kylian persona.

Unos cuantos entrenamientos han bastado a Mbappé para enamorar a sus compañeros y generar un sentimiento de complicidad y de integración en el grupo que a algún otro le costó varios años. Por no hablar de aquellos que se fueron del Real Madrid (casi) sin hablarse con nadie. Y no me refiero sólo a Gareth Bale, el caso más publicitado pero ni el más reciente ni el más sangrante de los que se han visto en Valdebebas.

Enamorados de Mbappé

Mbappé se ha desprendido de sus galones de estrella para integrarse en el vestuario del Real Madrid como uno más. Su domino del español ha dejado a todos boquiabiertos porque hay jugadores en la actual plantilla de Ancelotti que no se manejan en castellano con la fluidez, la pulcritud y la soltura de Kylian. Eso le ha ayudado a ser uno más desde el primer día.

«Aquí esperábamos a una superestrella y ha venido un tío normal», dice uno de los jóvenes del vestuario del Real Madrid. Los futbolistas de Ancelotti están encantados con que Mbappé no haya llegado con el aura de divo que se le presumía, sino dispuesto a arrimar el hombro como un canterano. De hecho, su relación con los más jóvenes ha sido espectacular desde el primer día.

No es de extrañar que Vinicius, Rodrygo y Bellingham se hartaran a buscarle en el campo en el debut del Real Madrid frente al Atalanta. Su conexión fue instantánea desde el minuto uno. Desmarques, cambios de posición, combinaciones… un juego de asociaciones en el que Kylian se movió como pez en el agua. Aún le faltan automatismos pero llegarán con los partidos, que el de la Supercopa sólo era el primero.

Especial mención merece su conexión con Vinicius. Ambos se buscaron desde que empezó el partido ante el Atalanta y se intercambiaron el preciado espacio de la zona izquierda. Será una suerte de El Dorado para los tres de arriba –Vinicius, Rodrygo y Mbappé– que muestran su mejor versión cuando arrancan desde el costado siniestro. Los tres no pueden jugar en el mismo lugar, pero sí pueden irse turnando en ese sitio.

Como un canterano más

Otra de las cosas que destacan sus compañeros es el compromiso de Mbappé. Trabaja como uno más y está disfrutando de cada minuto de cada entrenamiento. Es lo que tiene haber cumplido un sueño, aunque haya sido con varios años de retraso. Y varias Champions perdidas en el camino, porque el Real Madrid ha seguido coleccionando Copas de Europa mientras Mbappé no paraba de ahogarse en la orilla.

Ahora que ambos han unido sus caminos sólo el tiempo dirá si Mbappé logrará ir tachando objetivos y cumpliendo sueños en el Real Madrid. El inicio, desde luego, no ha podido ser más prometedor. Han bastado un puñado de entrenamientos que se cuentan con los dedos de una mano para que Kylian haya conectado con sus compañeros y haya logrado levantar la Supercopa de Europa, su primer título internacional a nivel de clubes.

Puede ser el primero de muchos títulos y de muchos récords. El tiempo lo dirá. Y nosotros se lo contaremos, Dios mediante.