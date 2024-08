Luis Enrique se revuelve tras ser preguntado por Mbappé: «Qué pesados son los españoles»

A Luis Enrique no le ha hecho mucha gracia que le sigan preguntando por Kylian Mbappé tras la marcha del francés. Tras el debut del delantero con el Real Madrid, con gol y su primer título blanco en el bolsillo, la Supercopa de Europa, se le preguntó al entrenador asturiano por Mbappé y a éste no le hizo ni pizca de gracia.

«Qué pesados sois los españoles, eh. Madre mía… ¿Todavía seguís aquí? ¿Hasta cuándo? ¿Vives aquí o qué? ¿Te han gustado los Juegos Olímpicos?», respondía Luis Enrique, con gesto contrariado, sorprendido por una nueva pregunta relacionada con Mbappé. El periodista no le preguntaba nada ‘peligroso’ y se limitaba a querer conocer la percepción del asturiano con su exjugador vistiendo los colores del Real Madrid: «¿Pudiste ver anoche el debut de Mbappé con el Real Madrid? ¿Qué tiene que hacer este vestuario para echarle un poco de menos?»

«No contaban que me fuerais a preguntar más de Kylian», se mostraba sincero Luis Enrique, que respondía ya calmado al periodista sobre Mbappé: «Pero, tampoco tengo nada que esconder. Kylian siempre me ha encantado. Me parece una persona y un jugador único y excepcional. Disfruté mucho con él y su hermano Ethan el año pasado. Le deseo lo mejor allí donde vaya. En las competiciones que estemos con el Madrid que pierdan contra nosotros».

🤣 La IMPERDIBLE REACCIÓN de LUIS ENRIQUE al ser preguntado por MBAPPÉ: 😅 «¿Todavía seguís aquí?» Vía ‘rmc’ pic.twitter.com/PSL1U3SiV8 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) August 15, 2024

El debut de Mbappé con el Real Madrid fue de gran altura. El francés jugaba sus primeros minutos con sus compañeros en un partido oficial y no en entrenamientos. Tras un primer tiempo en el que se notó que todos se estaban reencontrando tras las vacaciones, el segundo tiempo dejó paso a un fútbol mucho más vistoso por parte de los blancos y también del delantero, que se estrenó con golazo que confirmó la buena sintonía existente entre él y Bellingham.

«Es un jugador increíble. Ahora le veo más la calidad, como trabaja, como se comunica, es un líder… Es un fantástico vestuario y le daremos la bienvenida como a todos», explicaba Bellingham sobre Mbappé tras su primer partido junto en el que mostraron gran conexión: «Es capaz de escribir su propia historia. Está muy bien haber participado en ese gol y espero darle más asistencias».

«Fue una gran noche. Esperaba este momento desde hace mucho tiempo. Jugar con esta camiseta, por este escudo y para esta afición. Es un gran momento para mí. También ganar un título es muy importante, sabemos que aquí tenemos que ganar siempre. Estoy muy feliz. Por el gol seguro. Para un delantero como yo ser decisivo en el primer partido es importante», dijo Mbappé sobre su gol, que también trató sobre la diferencia en la preparación física de Paris Saint Germain y Real Madrid: «Me encuentro bien. He trabajado muchísimo en pretemporada. La protección era una prevención. Al final de temporada me sentí un poco mal y me ayudaba. Debo confiar en el trabajo que estoy haciendo con Pintus en el gimnasio. Ya hablaremos, pero me quiero centrar en el fútbol lo mejor posible».