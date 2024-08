Bellingham, MVP de la Supercopa de Europa: «Está muy bien haber participado en el primer gol de Mbappé»

Jude Bellingham fue nombrado mejor jugador de la final de la Supercopa de Europa que enfrentó a Real Madrid y Atalanta en Varsovia. Tras una primera mitad complicada, en la que le faltó encontrarse cómodo, en el segundo tiempo mejoró, se echó el equipo a la espalda junto a Vinicius y dio la asistencia a Mbappé en el segundo tanto de los madridistas.

El inglés comenzó analizando su nueva posición, más retrasada: «No me importa donde juegue. Tampoco era delantero la temporada pasada. El fútbol fluye y cambian las cosas. Me siento cómodo en cualquier sitio. Yo lo que quiero es ayudar a mi equipo. Es más fácil marcar goles si juegas cerca de la portería contraria, pero yo lo que quiero es ayudar al equipo».

También habló de la afición: «Ha sido una pasada. Siempre es bonito jugar ante gente que no te ve todos los días. Son cosas de las que se acordarán el resto de su vida. Se lo agradezco mucho y espero que hayan disfrutado mucho».

Bellingham comentó sobre como se entiende con Mbappé: «Es un jugador increíble. Ahora le veo más la calidad, como trabaja, como se comunica, es un líder… Es un fantástico vestuario y le daremos la bienvenida como a todos». «Es capaz de escribir su propia historia. Está muy bien haber participado en ese gol y espero darle más asistencias»

El inglés también habló de su hombro: «Me encuentro bien. He trabajado muchísimo en pretemporada. La protección era una prevención. Al final de temporada me sentí un poco mal y me ayudaba. Debo confiar en el trabajo que estoy haciendo con Pintus en el gimnasio. Ya hablaremos, pero me quiero centrar en el fútbol lo mejor posible».