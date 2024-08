Rodrygo no se mueve: «Ni siquiera escucharíamos una oferta»

Rodrygo Goes no se va a mover del Real Madrid. Da igual la oferta que llegue, da igual el equipo que llegue, no importa el proyecto deportivo que le propongan, para el brasileño no hay mejor sitio que el estadio Santiago Bernabéu y la camiseta blanca del 15 veces campeón de Europa. «Si llega una oferta del Manchester City no la vamos a escuchar», aseguran desde el entorno del delantero. No quiere saber absolutamente nada que no tenga que ver con la entidad madridista, donde es feliz y donde tiene claro que debe seguir escribiendo una brillante historia.

«Estamos en el mejor proyecto deportivo y queremos formar parte de este equipazo», explican los que rodean al jugador del Real Madrid. Los mismos que son plenamente conscientes que el Manchester City, liderado por Pep Guardiola, puede llegar en cualquier momento por enésima vez con cantos de sirena. Con propuestas que mejoren notablemente el contrato que tiene en el club blanco. Pero da igual, Rodrygo sabe que no hay sitio mejor que la entidad madridista.

Rodrygo siempre ha tenido claro que quiere estar en el Real Madrid, donde quiere hacer historia. No pasa por su cabeza. Lleva ya cinco temporadas en el equipo blanco, tiene contrato hasta 2028 (renovó el pasado mes de noviembre) y su futuro pasa por el Madrid.

Además de sus intenciones personales y profesionales, que pasan por seguir en el club blanco, también en el Real Madrid ven intocable a Rodrygo. El brasileño es una apuesta del club, un jugador clave para Carlo Ancelotti y nadie quiere que nada cambie. A pesar de que clubes como City o PSG han ido muy fuerte a por Rodrygo, y tienen un poderío económico suficiente para poner encima de la mesa una oferta interesante tanto para el brasileño como para el Real Madrid, el jugador sólo quiere quedarse en el conjunto español.

Por todo esto, el presente de Rodrygo pasa por el Real Madrid. Al igual que su futuro. Por lo tanto, nadie debería meterle en ninguna quiniela para abandonar la nave madridista en este mercado de verano. Al final de la pasada temporada, cuando hizo declaraciones controvertidas e inoportunas, tenía claro que no se quería mover del conjunto blanco y ahora, cuando ha visto desde el primer momento que va a seguir contando con el protagonismo que ha tenido en los cursos pasados a pesar de la llegada de Mbappé más se reafirma en su deseo.

El nuevo esquema de Ancelotti

Y es que, Ancelotti tiene entre sus planes regresar al 4-3-3 en el esquema del equipo. Es decir, retrasar la posición de Jude Bellingham, que ocupará el vacío de Kroos y atacando con Rodrygo por la derecha, Vinicius por la izquierda y Mbappé por el centro. Los tres, obviamente, con libertad absoluta para moverse en el ataque.

Ancelotti y su cuerpo técnico consideran que Bellingham no necesita estar tan protegido como lo estaba Kroos en el centro del campo, por lo que podrá volver a jugar con tres atacantes arriba y, obviamente, cambiar el estilo del juego madridista, que será mucho más directo y vertical que en temporadas anteriores. .