Bale se deshace en elogios con Bellingham: «El cielo es su límite»

Jude Bellingham ha comenzado la temporada como uno de los futbolistas más en forma del planeta. Con el Real Madrid es Pichichi de la Liga después de anotar cinco goles en las cuatro primeras jornadas y en este parón de selecciones, el ex del Dortmund ha seguido en la misma línea con Inglaterra. El centrocampista volvió a dar una exhibición con los ‘Three Lions’ y desde las islas británicas se rinden ante él.

Uno de ellos ha sido Gareth Bale. El galés, que ya habla como jugador retirado, se deshizo en elogios este miércoles durante una práctica de golf. «Ha tenido un gran comienzo en el Madrid. Evidentemente, está marcando goles, lo cual es importante. Especialmente en un club como ese y empezar bien la vida en Madrid siempre es importante», relata sobre el rendimiento de Jude Bellingham en este inicio de temporada con el Real Madrid.

Y es que el inglés ha comenzado la temporada por todo lo alto. Las expectativas estaban por todo lo alto con el inglés, y vaya si las ha cumplido. Aunque la temporada es muy larga, no parece que vaya a quedarse ahí y es el propio Gareth Bale quien anticipa el límite del inglés. El ex jugador del Real Madrid no tiene dudas sobre las prestaciones que podrá dar Bellingham en su paso por el conjunto blanco.