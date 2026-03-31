Mbappé aspira a doblar su actual contrato con Nike: los futbolistas mejor pagados por marcas deportivas

Kylian Mbappé afronta el próximo verano una negociación importante de cara a su futuro. No se trata de su vinculación contractual con el Real Madrid, si no de qué marca deportiva vestirá al francés los próximos años. El delantero ha estado ligado a Nike durante toda su carrera deportiva, pero su unión concluye al final de esta temporada y aún no han alcanzado un acuerdo. Adidas y Under Armour están atentos a su situación y aspiran a presentar una oferta irrechazable que sitúe a Mbappé como el futbolista mejor pagado del mundo en este aspecto.

Una clasificación que en estos momentos sigue liderando Neymar con su contrato con Puma. El brasileño, que podría perderse el próximo Mundial al no entrar en los planes de Ancelotti, percibe 25 millones de euros anuales desde que se unió a la marca alemana en 2020. Le sigue en el ranking un Erling Haaland que, con 23, se acerca a las cifras de Neymar en su vínculo con Nike. El noruego es la gran apuesta de los estadounidenses, que sigue contando en sus filas con Cristiano Ronaldo; a razón de 16 millones de euros por año. Adidas, que ahora quiere sumar a Mbappé a la ‘causa’, tiene en cartera a otra gran estrella en la recta final de su carrera como Leo Messi (19 millones al año).

El fin del contrato de Mbappé con Nike y su posible fichaje por Adidas o Under Armour puede reconfigurar el escenario actual en lo que a patrocinios de marcas deportivas se refiere. El francés aspira a doblar sus ingresos anuales en en este aspecto, ya que su vínculo con Nike le reporta alrededor de 14 y 16 millones de euros por año. El ’10’ del Real Madrid y la selección francesa podría superar las cifras de su ex compañero Neymar y situarse por encima de los 25 millones anuales. La posible alianza entre Adidas y Mbappé sería una buena noticia para el club merengue, que vería como uno de sus grandes activos a nivel publicitario se viste de la marca deportiva vinculada al Real Madrid desde hace décadas.

Kylian Mbappé se sumaría a Jude Bellingham, al que también patrocina Adidas, y a otros como Lamine Yamal y Leo Messi. Por otro lado, Vinicius Junior quedaría como el único de los tres futbolistas más mediáticos del Real Madrid bajo el sello de Nike. Tampoco se descarta que Mbappé amplíe su vinculación con Nike, ya que las negociaciones aún siguen abiertas y el ’10’ no se ha decantado de forma definitiva por dejar a la empresa estadounidense o por firmar por Under Armour o Adidas. Todo se decidirá en los próximos meses, aunque se espera que Mbappé tome una decisión definitiva antes del Mundial, donde será uno de los principales activos publicitarios en un gran mercado como es el norteamericano.