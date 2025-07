Lucas Vázquez rechaza España, quiere jugar en Europa y tiene ofertas de Qatar

Lucas Vázquez saborea sus últimos días como jugador del Real Madrid. El gallego dirá adiós al club de su vida una vez finalice la participación del equipo de Xabi Alonso en el Mundial de Clubes. Tanto el canterano como la entidad blanca esperan que esa despedida llegue el 13 de julio, día en el que se disputa la gran final. Antes, deberán superar las semifinales frente al PSG. Mientras ayuda a luchar por el título, el de Curtis ya planifica su futuro, porque tras el Real Madrid hay vida, y no contempla colgar las botas.

Lucas ya comienza a sentar las bases de su futuro, y tiene varias ideas claras, además de propuestas concretas sobre la mesa. La primera: no jugará en España. No quiere enfrentarse al Real Madrid, ni vivir la experiencia de pisar el Bernabéu como rival. Le apetece una nueva aventura lejos de nuestras fronteras. Su deseo prioritario es recalar en un equipo europeo que le permita seguir compitiendo al máximo nivel, aunque sin la exigencia diaria que supone vestir de blanco. Además, también ha recibido ofertas de Qatar, donde podría coincidir con su amigo Joselu, feliz en el Al-Gharafa.

Eduardo Inda, director de OKDIARIO, lo desveló en El Chiringuito de Mega: «Lucas Vázquez ha tenido una oferta para irse al Espanyol, pero la ha rechazado. Está valorando una oferta que tiene de Qatar. Allí puede ganar el doble o triple del año que más has ganado en tu carrera deportiva».

Lucas Vázquez tiene claro que no jugará en ningún otro equipo español que no sea el Real Madrid. Europa es su prioridad, pero no descarta Qatar como última aventura. Sería un destino con menor exigencia competitiva y una ficha interesante, ideal para cerrar una carrera brillante tras tantos años de éxito en la élite.

Una leyenda del Real Madrid

Lucas Vázquez dejará el Real Madrid como segundo capitán del equipo esta temporada, solo por detrás de Luka Modric, y con un palmarés impresionante: 23 títulos que podrían convertirse en 24 si los blancos conquistan este Mundial de Clubes. En su historial figuran: 5 Champions, 4 Ligas, 2 Copas del Rey, 5 Mundiales de Clubes, 4 Supercopas de España, 3 Supercopas de Europa.

Nadie puede discutir que Lucas Vázquez es una auténtica leyenda del Real Madrid. Lo ha ganado absolutamente todo vestido de blanco. Pocos jugadores en la historia del fútbol pueden presumir de haber levantado cinco Copas de Europa. Canterano formado en Valdebebas, desde 2015 en el primer equipo, cuando fue fichado por Rafa Benítez tras deslumbrar en el Espanyol, Lucas ha protagonizado tardes y noches memorables. Siempre comprometido, siempre dispuesto, siempre en silencio… y siempre ganando. Para el recuerdo, aquel penalti contra el Atlético de Madrid en la final de Milán en 2016.