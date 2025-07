Xabi Alonso cambia de esquema

Xabi Alonso prepara un cambio de sistema de cara al partido frente al PSG, correspondiente a las semifinales del Mundial de Clubes. El técnico donostiarra había dado con su equipo tipo tras cinco encuentros en el torneo. Si en el debut ante Al Hilal apostó de inicio por un 4-3-3, en la segunda parte introdujo la defensa de tres centrales, una fórmula que mantuvo desde entonces. Sin embargo, ante el conjunto parisino, todo apunta a que el dibujo volverá a variar. La sanción de Huijsen, expulsado en los últimos minutos del duelo contra el Borussia Dortmund, obliga al entrenador vasco a replantear su plan.

A día de hoy, lo más probable es que Xabi regrese a la defensa de cuatro. Trent Alexander-Arnold actuaría como lateral derecho y Fran García lo haría por la izquierda, ya con un rol más defensivo. En el eje de la zaga, Rüdiger y Tchouaméni formarían la pareja titular. Así, el Real Madrid volvería a una línea de dos centrales. Por su parte, Asencio, que ha dejado dudas en sus actuaciones durante el torneo, seguiría esperando su oportunidad desde el banquillo.

En el centro del campo no se prevén cambios: Valverde seguiría ejerciendo de ancla, mientras que la creación recaería sobre Arda Güler y Jude Bellingham. En ataque sí habría una novedad: Mbappé, tras dos partidos saliendo desde el banquillo, sería titular por primera vez en el campeonato y lo haría como referencia ofensiva. A su lado, Vinicius ocuparía el costado izquierdo, y Gonzalo García -gran revelación del torneo- jugaría por la derecha. No obstante, se espera una movilidad constante entre los tres, intercambiando posiciones durante el encuentro.

Un Real Madrid camaleónico

En su búsqueda del rock and roll futbolístico, Xabi Alonso tiene claro que su Real Madrid no puede ser prisionero de un único sistema. El técnico cree firmemente en la flexibilidad táctica y en la capacidad del equipo para adaptarse a las diferentes fases del juego y a las exigencias de cada rival.

«El sistema puede ser flexible. Tchouaméni ha jugado un poquito por delante… hay que ajustarse. Decir un dibujo es algo muy estático; el fútbol te obliga a muchas cosas. No me obsesiono con decir ‘este es mi sistema y es inamovible’. Me interesa que los jugadores lo interpreten dentro de nuestro estilo de juego», explicó tras la victoria ante el Dortmund.

Esa es la hoja de ruta. Xabi irá ajustando su planteamiento en función del contexto. Ante el PSG, el regreso a la línea de cuatro defensas y la continuidad de Gonzalo en el once apuntan a buscar mayor equilibrio sin renunciar al trabajo defensivo desde la primera línea. Mbappé y Vinicius deberán implicarse en labores de repliegue, algo que el técnico valora especialmente. Porque para el donostiarra, el éxito del equipo pasa por funcionar como un bloque sólido, comprometido y colectivo.