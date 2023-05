Lorenzo Sanz: «El Real Madrid es un auténtico especialista en gestas»

Lorenzo Sanz, ex jugador y ex directivo de baloncesto, e hijo del mítico ex presidente del Real Madrid, atendió a OKDIARIO en la presentación del IV Circuito Benéfico de Pádel Fundación Real Madrid en Pozuelo de Alarcón. Lorenzo Sanz hijo valoró la épica eliminatoria del Real Madrid de baloncesto ante Partizan, la final de la Copa del Rey en Sevilla y la eliminatoria de Champions League contra el City.

«Esto del milagro en el Real Madrid después de lo que vivimos en el fútbol la temporada pasada… Lleva en su ADN la frase de nunca rendirse. Somos auténticos especialistas en hacer gestas como la que de momento parece que se está viendo en el baloncesto. O como pasó en la Champions la temporada pasada. Queda rematar con ese quinto partido el miércoles y es en Madrid. Ese factor cancha espero que se haga notar. Pero todavía está complicado el tema», afirmaba Lorenzo Sanz sobre la eliminatoria de Euroliga.

«Nunca se ha remontado un 0-2 en playoff de la Euroliga y el Madrid tiene la posibilidad. Aunque cuando más fácil lo tienes, luego en ese quinto partido, lo lógico es que tengas mucho a tu favor. Pero yo no me fío. Y menos de este equipo, que fueron capaces de ganarnos dos veces seguidas en casa. Y además con su estrella, Punter, que en Belgrado no ha podido jugar y vuelve el miércoles. Hay que ser cautos», contó el ex jugador de baloncesto a OKDIARIO.

Lorenzo Sanz también tuvo tiempo para analizar al equipo de Ancelotti de cara a la final de la Copa del Rey: «Los pinchazos se deben un poco al dejarse llevar en estos partidos de Liga que ya veían que no había mucha posibilidad. Es lógico que el equipo psicológicamente se centre en las competiciones donde tiene realmente muchas posibilidades. Como es esta final de Copa del Rey. Las rotaciones que hemos tenido para dar descanso a jugadores también han producido eso».

«Ya sabemos como son los calendarios. Te juegas un título el sábado y a los dos días te juegas otro. Tengo muchas ganas de Copa. Hace mucho tiempo que no la ganamos. Sería la 20. Tengo muchas ganas de ganar este partido, y luego ya la Champions. Osasuna seguro que nos va a poner las cosas difíciles ante la oportunidad de su vida», afirmó el hijo del ex presidente blanco.

«Está claro que el Real Madrid ya demostró que siendo inferiores al City pudimos ganarles. Este año, a pesar de que viene con un Haaland en estado de gracia, creo que el Madrid es capaz de pararle. Yo confío mucho en mi equipo. Podemos superarles. No hay favoritos. Está 50-50 la eliminatoria», culminó Lorenzo Sanz sobre la Champions.