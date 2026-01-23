Jude Bellingham fue uno de los protagonistas de la goleada del Real Madrid ante el Mónaco en la séptima jornada de la fase de liga de la Champions. No sólo por su gol, que supuso el sexto y definitivo tanto del encuentro, también por lo sucedió en la celebración. El británico simuló estar bebiendo en su festejo, respondiendo así a los rumores sobre su supuesta vida nocturna. «Yo sé lo que pasa en mi vida», declaró tras el partido. Una leyenda de fútbol inglés, como el ex jugador John Barnes, ha salido en defensa de Jude Bellingham. «Todo el debate alrededor de él está exagerado».

El ‘5’ del Real Madrid fue uno de los principales focos de los pitos del Santiago Bernabéu ante el Levante, sólo superado por los que recibió Vinicius Junior. El británico no ha conseguido recuperar el nivel que exhibió en su primera campaña como merengue, en la que conquistó la Champions y finalizó en tercera posición del Balón de Oro. Barnes ha detallado cómo se intenta explicar el mal rendimiento deportivo con la vida fuera de los terrenos de juego. «Si no estás rindiendo a tu mejor nivel, la gente siempre intenta atribuir tu comportamiento fuera del fútbol como la causa de los malos resultados. No creo que sea el caso aquí», ha aclarado.

Para el ex internacional inglés, el debate se acabará cuando Jude Bellingham recupere su mejor versión: «En cuanto vuelva a marcar goles y a asistir como sabemos que puede hacerlo, no habrá preguntas sobre su estilo de vida ni sobre lo que haga en su vida personal». Su actuación ante el Mónaco fue un buen comienzo, ya que estuvo más involucrado en el juego y volvió a contribuir en una de sus facetas más prolíficas: el gol. Bellingham no marcaba desde el duelo ante el Sevilla del pasado 20 de diciembre.

La ola de comentarios que desató su celebración ante el Mónaco situó al futbolista inglés en el punto de mira. El propio Jude definió su gesto como «una broma para los aficionados». Para Barnes, el debate alrededor de la vida del ‘5’ madridista es «exagerado». El ex futbolista habló de su experiencia personal para explicar el proceso que atraviesa el mayor de los Bellingham. «Cuando yo jugaba, sólo se levantaban sospechas si salías toda la noche a emborracharte, y ese no es el caso de Jude. No falta a los entrenamientos y no ha sido multado por ningún motivo», ha sentenciado Barnes en declaraciones a Covers.com.

Mastantuono y su defensa a Bellingham

Franco Mastantuono también salió en defensa de su compañero Jude Bellingham tras el partido ante el Mónaco. El jugador argentino fue más rotundo que Jude al negar sus supuestas polémicas lejos de los terrenos de juego. «Es una persona que está desde las 9:00 hasta las 18:00 en Valdebebas. Soy su amigo, y se desvive por el Real Madrid», zanjó el joven futbolista. Álvaro Arbeloa, en cambio, esquivó el tema en rueda de prensa: «Ni idea. Le meten mucha magia a las celebraciones. Mientras marquen, que lo celebren como quieran».