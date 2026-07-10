Klopp desvela cómo intentó fichar a Mbappé: «Me subió a un avión con cinco habitaciones…»

Kylian Mbappé volvió a realizar una actuación memorable en los cuartos de final del Mundial 2026 ante Marruecos y el futbolista del Real Madrid está cerca de disputar su tercera final de un campeonato del mundo de forma consecutiva. Además de por su golazo en Boston, el delantero también protagonizó una bonita imagen con un Jürgen Klopp que contó durante la retransmisión del partido cómo intentó ficharlo para el Liverpool cuando jugaba en el Mónaco.

Kylian Mbappé está siendo una de las grandes estrellas de este Mundial 2026 que le está acercando al Balón de Oro. El delantero del Real Madrid fue decisivo en la victoria de Francia ante Marruecos en los cuartos de final con un golazo de bandera en la segunda mitad. Con 0-0 en el marcador, a la hora de partido armó la pierna derecha para soltar un latigazo que se fue al palo largo de la portería defendida por Bono. Todo ello después de haber sido objeto de un penalti y haber fallado la pena máxima, cuyo lanzamiento se demoró unos minutos.

A la conclusión del partido, Kylian Mbappé protagonizó una bonita imagen con Jürgen Klopp, que estaba en la banda comentando el partido para MagentaTV. El delantero del Real Madrid se acercó al próximo seleccionador alemán y departió unos minutos con el futbolista, que incluso le señaló dónde estaba su madre en el estadio para que la saludara. «Me acerqué a él y lo primero que le pregunté fue: ‘Kylian… ¿Cuándo vas a dejar de marcar?’», dijo el entrenador, que también confesó que le pidió la camiseta.

Klopp y su historia con Mbappé

Jürgen Klopp también desveló durante la retransmisión del partido algo que nunca se había contado: cómo intentó ficharlo para el Liverpool cuando jugaba en el Mónaco. Es un secreto a voces que el equipo de Anfield siempre ha seguido los pasos de la estrella del Real Madrid y años más tarde el técnico ha confesado cómo fue su primer intento de contratar al futbolista.

«La transferencia no consumada más cara en la que invertimos. Volamos desde Blackpool hasta Niza. En Niza, toda la familia Mbappé subió a bordo de un avión privado con cinco habitaciones o algo así», empezó diciendo en declaraciones realizadas a MagentaTV.

«Luego volamos en círculos, hablamos con la familia, comimos buena comida…», dijo sobre las negociaciones para intentar llevar a cabo el fichaje que finalmente no llegaron a buen puerto, ya que acabó fichando por el PSG.

Jürgen Klopp on MagentaTV about when he tried to sign Mbappé for Liverpool from Monaco⤵️ 🗣️ Klopp: The most expensive non-transfer that we [Liverpool] invested in. We flew from Blackpool to Nice. In Nice, the whole Mbappé family got on board a private plane with five rooms or… https://t.co/ukf4Pg3AGC — Jan Aage Fjørtoft 🇳🇴 (@JanAageFjortoft) July 9, 2026

«No nos estaba permitido que nos vieran», dijo Klopp cuando fue cuestionado por el periodista sobre la negociación en un avión volando en círculos. «Volamos en círculos. Fue fantástico. Y luego se fue a París», afirmó el técnico, que todo hace indicar que será nombrado nuevo seleccionador de Alemania cuando acabe el Mundial.