Isak está en el escaparate

Al Real Madrid le siguen lloviendo ofrecimientos de delanteros desde que se rompió la operación Mbappé. El último nombre que ha sonado en los despachos de Valdebebas es el de Alexander Isak, delantero sueco de la Real Sociedad. A su favor, sus 22 años, que es comunitario y que conoce la Liga. En su contra, sus 90 millones de cláusula y que rechazó fichar por el club blanco en edad juvenil. El Madrid, de momento, no tiene prisa por firmar un delantero.

El delantero de la Real Sociedad es un jugador sobre el que siempre se han tenido excelentes informes en la dirección de fútbol del Real Madrid, que conoce a Isak desde su etapa de juvenil cuando tuvo pie y medio en el equipo madridista al que plantó casi en la escalinata del avión para cambiar de planes e irse al Borussia Dortmund. Isak nunca ha dejado de arrepentirse de aquel error.

Ahora, el delantero sueco es una de las opciones que podrían encajar perfectamente en las opciones del Real Madrid para reforzar su plantilla con un jugador que ofrezca a la vez competencia y descanso para Benzema. A favor de Isak hay tres factores importantes que podrían inclinar su futuro hacia el Bernabéu: su edad (22 años), que tiene pasaporte sueco y, por tanto, es comunitario, que conoce perfectamente y está adaptado a la Liga y las excelentes relaciones entre el club blanco y la Real, que podrían ayudar a unas hipotéticas negociaciones.

Isak plantó al Real Madrid

En su contra, que Isak ya plantó al Real Madrid con 16 años y esa es una traición que en algunos despachos de Valdebebas no están dispuestos a olvidar con facilidad y, sobre todo, los 90 millones de cláusula de rescisión que tiene con en club txuri urdin, un precio que el club blanco no está dispuesto a pagar por un futbolista que, a pesar de su enorme potencial, no ha terminado de explotar en el crack que se presumía en edad juvenil.

Isak, que ya estuvo en el último mercado de invierno en la órbita del Barcelona, es un delantero con unas facultades físicas impresionantes y una notable habilidad técnica, pero a veces tiene lagunas en su relación con el gol, que no deja de ser su asignatura pendiente. En ese sentido, no deja de recordar a Karim Benzema, que llegó al Real Madrid con 21 años y necesitó varias temporadas para encontrar sus mejores registros goleadores, los que ha pulverizado pasada ya la treintena cuando dejó de estar a la sombra de Cristiano Ronaldo.