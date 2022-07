Jesé: «Me sorprendió muchísimo lo de Mbappé… me dijo que ficharía por el Real Madrid»

Jesé Rodríguez jugará la próxima temporada en el Ankaragücü de Turquía y ex del Real Madrid, que comparte una buena amistad con Mbappé, ha opinado sobre la traición de la estrella francesa al conjunto blanco tras renovar con el PSG.

Jesé, como en su día hizo en más de una ocasión, volvió a dejar claro que Mbappé en su día le dijo que ficharía por el Real Madrid y se mostró sorprendido por la renovación. «Me sorprendió muchísimo. Él me dijo que ficharía por el Madrid cuando estaba allí [París]. No sé por qué no vino, creo que fue por una presión de fuera del mundo del fútbol. Es mi opinión, creo que le llamó gente que no se tendría que meter en estas cosas. Si fuera por el fútbol hubiera ido al Madrid, pero él tomó la decisión que consideró. Sintió mucha presión en muchos aspectos diferentes», afirmó.

Mbappé también habló sobre su pasado en el Real Madrid y el cariño que le guarda a un club en el que no pudo triunfar después de una grave lesión de rodilla. “Yo me iba con la sensación de que salía para volver, sinceramente, pero luego en el fútbol pasan muchas cosas», dijo.

En una entrevista concedida a El Larguero de la Cadena SER, Jesé también habló sobre su famosa frase del Balón de Oro. 2Quizás en ese momento estaba lleno de confianza y creo que tuve una lesión muy jodida que me cortó en muchas cosas. no sé si hubiera ganado el Balón de Oro, pero sin esa lesión yo creo que hoy estaría en el Real Madrid», finalizó.