El Real Madrid recibe una oferta para mandar a Vallejo a Barcelona

Jesús Vallejo podría salir del Real Madrid este verano. El central aragonés tiene una oferta del Espanyol sobre la mesa y desde su entorno sopesan la opción de abandonar el club blanco. El jugador, de 25 años, apenas dispuso de 353 minutos con el conjunto de Carlo Ancelotti durante la disputa de la última temporada y la cosa podría menguar ante la llegada de otro central como Antonio Rüdiger.

El jugador sabe que tiene pocas opciones en el Real Madrid y ha recibido la llamada del técnico perico Diego Martínez, con quien ya estuvo trabajando en Granada, para saber su disponibilidad. El club barcelonés espera conseguir una cesión asequible de un Vallejo que espera lograr consolidarse como titular en algún club para regresar por la puerta grande al Real Madrid.

El central recaló en el Santiago Bernabéu en 2015, pero desde entonces su trayectoria ha estado marcada por las múltiples cesiones que ha vivido. Jesús Vallejo ha vestido durante este tiempo las camisetas del Zaragoza, Eintracht, Wolverhampton y Granada sin conseguir alcanzar las expectativas que marcó en su etapa como juvenil.

Tras ser subcampeón olímpico con la selección española en los últimos Juegos Olímpicos, el central espera poder encontrar más oportunidades donde jugadores blancos se foguearon antes de regresar al Real Madrid como demuestran los ejemplos de Lucas Vázquez y Marco Asensio.

Vallejo no tiene ninguna prisa por salir, aunque es consciente de que su situación en el club blanco no es idílica. Quiere jugar y demostrar que los 10 millones de euros que se gastaron en su día en su fichaje fueron una buena inversión. Ahora en el Espanyol, donde tampoco es excesiva la competencia en el puesto de central, puede tener su gran oportunidad. El técnico Diego Martínez ya le ha tirado la caña y el Madrid no ve con malos ojos esta oportunidad.