La inexplicable y feroz crítica a Mbappé de una leyenda de Francia

La selección francesa está en semifinales donde jugará frente a España por un puesto en la gran final de la Eurocopa pero el juego que ha desarrollado el combinado de Deschamps durante el torneo ha dejado mucho que desear. El equipo galo, vigente finalista de la Copa del Mundo y uno de los claros favoritos al título final, solo ha sido capaz de anotar tres goles en cinco partidos que ha disputado durante el torneo (los tres de la fase de grupos, el de octavos de final y el de cuartos). Dos de ellos han sido en propia puerta mientras que el otro lo transformó Mbappé desde el punto de penalti. Muy difícil, por no decir imposible, llegar más lejos haciendo tan poco.

Precisamente, el flamante nuevo jugador del Real Madrid está siendo el centro de numerosas críticas procedentes de Francia a pesar de no ser el futbolista que peor rendimiento está ofreciendo durante esta Eurocopa dentro de la plantilla que ha confeccionado Didier Deschamps. Ha sido, casualmente, un ex compañero de selección del actual técnico galo, la última voz que ha cargado contra la estrella de Bondy.

Emmanuel Petit, ex jugador del Arsenal, FC Barcelona y campeón del mundo con Francia en 1998 ha afirmado que Mbappé «hasta el momento no es digno de ser un capitán porque no asume suficiente responsabilidad en el campo». Algo que relaciona directamente con su mala actuación. «No ha estado a la altura desde el comienzo de la Eurocopa porque no está en buena forma física», lo que justifica, en parte, por la lesión nasal que sufrió en el primer partido del torneo y que está obligando a la estrella francesa a disputar todos los encuentros con una máscara protectora que diezma notablemente su rendimiento.

En opinión de Petit, su ex compañero en la selección nacional, debió retirar antes del terreno de juego al nuevo fichaje del Real Madrid en el partido de cuartos de final frente a Portugal. «Ya era demasiado tarde cuando fue sustituido en el descanso de la prórroga en cuartos de final contra Portugal. Debería haber sido sustituido como máximo después de una hora», ha señalado el centrocampista en una entrevista concedida a la televisión alemana NTV.

Mbappé, amenaza para España

Incluso, Petit llega a deslizar que Mbappé merece ser suplente en la semifinales contra el equipo de Luis de la Fuente. «Jugará solo porque el rival se llama España. De lo contrario lo habría dejado en el banquillo», ha asegurado el ex jugador del Arsenal. Aunque, no obstante, también piensa que «Mbappé explotará de repente en semifinales», lo que sería muy mala noticia para nuestra selección nacional. Hay que recordar que Carvajal está sancionado y no podrá cubrir al de Bondy, por lo que será Jesús Navas el encargado de frenarle.

Además, Luis de la Fuente tampoco podrá contar con otra pieza clave en la defensa, el central Robin Le Normand que también vio la cartulina amarilla ante Alemania y cumple ciclo de tarjetas. Dos bajas muy sensibles en la zaga ante un equipo con un potencial ofensivo que aún no ha despertado pero que se encuentra fuera de toda duda.