Inconsistente Real Madrid

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  • MARCOS LÓPEZ

Marcos López analiza el primer triunfo del Real Madrid en la Champions. El conjunto de Mourinho derrotó al Inter de Milán en un encuentro en el que hubo sustos, con Courtois parando muchas ocasiones, aunque también el equipo blanco desperdició ocasiones. El prestigioso analista futbolístico da las claves de ese triunfo del Real Madrid en Champions.