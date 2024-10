El historial culé del votante que ignoró a Vinicius pone en duda la credibilidad del Balón de Oro

Han salido a la luz las votaciones del Balón de Oro de algunos países. La más sorprendente es la del periodista Bruno Porzio como representante de El Salvador, que no votó a Vinicius. Todas las votaciones que han salido incluyen al delantero brasileño del Real Madrid en el top-10 menos la del país centroamericano, que no le dio ni un solo voto.

El top-3 del periodista salvadoreño fue Bellingham, Haaland, Kroos. Luego, en cuarto lugar, aparece Lautaro Martínez, seguido de Dani Olmo, quinto, y de su compañero en el Inter, Hakan Çalhanoglu, sexto. El flamante ganador del Balón de Oro, el español Rodri Hernández, se encuentra séptimo. Las tres últimas posiciones las copan Florian Wirtz, Phil Foden y Rúben Dias. No hay ni rastro ni de Carvajal ni de Vinicius, dos jugadores que se encontraban entre los favoritos a llevarse la pelota dorada.

Porzio desveló los motivos que le llevaron a efectuar dichas votaciones y por qué no dio ni un punto al astro brasileño del Real Madrid: «No da muestras de tener buen fair play. Pero no es el motivo por el que no lo voté. Yo no lo voté porque es un jugador que se reduce a un espacio limitado del terreno de juego. No tomemos en cuenta lo que vimos contra el Borussia Dortmund que corrió 70 metros porque lo dejaron correr. Es un jugador que juega ahí, no es céntrico dentro del juego del Real Madrid. Es importante, pero para mí, esta vez fue más importante Jude Bellingham».

«Para haber dado a Vini el puesto 8, 9 o 10 mejor no ponerlo. No le servía de nada. Tomando en cuenta situaciones de fair play y lo que ganaron los demás, creo que era un jugador que no… A mí no me llena el ojo y no le puedo considerar Balón de Oro. Recuerdo que hablé con Roncero y le dije «convénceme» y me dio algunos ‘tips’ como que anotó en la final de Champions. Pero anotar un gol en la final de Champions… ¿Cómo se llama el alemán que anotó en la final de un Mundial? Mario Götze. ¿Quién se acuerda de Mario Götze? Son situaciones que tienes que amarrarlas bien para poder seleccionar. A mí me parece que Vinicius no estaba», añadió en declaraciones a El Gráfico.

Por último, Porzio aseguró que no considera al brasileño del Real Madrid «un jugador determinante» a pesar de ser considerado uno de los jugadores más desequilibrantes del mundo. «A Vinicius Júnior yo no lo considero un jugador determinante en cuanto a juego. Pudo anotar goles importantes, elaborar jugadas importantes, pero su desplazamiento dentro del terreno de juego es en una zona bastante pequeña. No contribuye en fase de no posesión, por lo tanto, creo que no es un jugador completo y no está entre los 10 mejores jugadores que están en Europa», señaló, para luego agregar que «para haberlo puesto séptimo u octavo no lo pongo».

Votaciones al Balón de Oro

El Salvador

Bellingham Haaland Kroos Lautaro Martínez Dani Olmo Çalhanoglu Rodri Wirtz Foden Rúben Dias

España

Vinicius Rodri Bellingham Kroos Carvajal

Marruecos

Vinicius Rodri Bellingham

Guinea Ecuatorial

Vinicius Iñaki Williams Rodri

México

Vinicius Carvajal Rodri

China

Rodri Bellingham Vinicius

Ucrania

Rodri Carvajal Bellingham Vinicius

Ecuador

Kroos Vinicius Nico Williams

Croacia

Rodri Carvajal Lautaro Vinicius Mbappé Haaland Lamine Yamal Wirtz Bellingham Kroos

Albania