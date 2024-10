Hasta Lewis Hamilton clama porque Vinicius no gane el Balón de Oro

Lewis Hamilton manifestó públicamente este lunes su favorito para ganar el Balón de Oro: Vinicius Junior, que finalmente no lo consiguió y tan siquiera acudió a la gala de París, donde el gran vencedor fue el jugador español Rodri Hernández. El piloto de Fórmula 1 y el delantero del Real Madrid mantienen una gran relación desde el Gran Premio de Italia 2023 y además ambos son abanderados en la lucha contra el racismo.

El ganador del siete veces campeón del mundo tenía nombre y apellidos y así lo hizo saber en sus redes sociales, donde publicó un emoticono con la bandera de Brasil minutos después de que Rodri se proclamase el ganador del Balón de Oro masculino. El inglés no apoyó al futbolista que juega en la Liga de su país (Premier League), sino a Vinicius, con el que el piloto de Mercedes se volcó por completo.

🇧🇷 — Lewis Hamilton (@LewisHamilton) October 28, 2024

Hamilton y la leyenda brasileña que apoya a Vinicius

Fueron decenas de deportistas los que mostraron su apoyo a Vinicius, pues no se explicaban que no fuese el ganador del Balón de Oro 2024. Una de ellas fue la futbolista brasileña Marta, una leyenda y con este galardón en su palmarés, que protestó a través de sus redes contra los organizadores de estos premios tras conocerse que el delantero madridista no sería el ganador.

«Yo esperé un año entero para ver a Vinicius ser reconocido merecidamente como mejor jugador de la actualidad. ¿Qué Balón de Oro es este? ¡No!», reclamó Marta mostrando su gran enfado. Esta, al igual que el madridismo, no puede entender como la UEFA y France Football no se lo han otorgado el Balón de Oro esta temporada. Y es que el brasileño fue el mejor del mundo, y lo sigue siendo, de la campaña pasada ganando la Supercopa de España, la Liga y la Champions League.

Un Balón de Oro en el año 2010 y seis veces jugadora del año FIFA es lo que ha ganado Marta a lo largo de su carrera de manera individual. Una de las personas más influyentes en el mundo del fútbol y que también está indignada por los criterios que se han seguido para que Vinicius no sea galardonado con este premio.