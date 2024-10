Vinicius pasa página tras no ganar el Balón de Oro refugiándose en la plantilla del Real Madrid

Vinicius Junior parece dar carpetazo a todo lo referente al Balón de Oro y ha reaccionado este martes con una publicación en sus redes sociales. El jugador del Real Madrid ha recibido el apoyo unánime del club, tanto desde la directiva, como del cuerpo técnico y, sobre todo, de sus compañeros. Horas después de llevarse Rodri el galardón, el astro ha subido la foto oficial de toda la plantilla, bajo un lema: «Juntos».

Una declaración que supone un claro gesto de unidad y cierre de filas después de llevarse un importante revés, al no ganar el Balón de Oro ni él, ni Carvajal. Los dos jugadores fueron los principales damnificados de la gala, puesto que en el club consideraban que Vinicius era el claro ganador, pero que en caso de haber cualquier cambio de criterio a la hora de votar, era su lateral derecho el que debería ganarlo.

Pero a pesar del malestar que hay en el club por lo que consideran una falta de respeto tanto a sus jugadores como a la propia entidad, quieren pasar página. Una vez pasado el terremoto del lunes, se centran en el partido que disputarán el próximo sábado, en una plaza complicada como Mestalla, donde además no les espera un ambiente nada bueno.

Vinicius ya publicó un mensaje nada más conocerse el resultado de las votaciones en la que señalaba que lo hará «10 veces más si es necesario» para ser elegido como mejor jugador del mundo y, ahora, ha lanzado otro que muestra la unidad plena del vestuario. De esta forma, el brasileño, arropado en todo momento por sus compañeros, deja claro que el equipo se centra en lo que viene y que el hambre por mantener el rendimiento ofrecido el pasado curso es máximo.

Las últimas horas no han sido fáciles para un Vinicius que se veía ya con el Balón de Oro en las manos. Nada hacía presagiar que no sería así. Hasta que horas antes de la gala cambió todo. El club reaccionó no yendo a París para evitar lo que hubiera sido una humillación a la entidad en toda regla por parte de France Football y la UEFA. Cuando se confirmó la sorpresa, las muestras de apoyo que recibió el jugador por parte de todos sus compañeros y de Carlo Ancelotti fueron claras.

Ahora, el astro canarinho quiere pasar página. Para ello, se centra en lo que viene y lo más inmediato es el duelo en Mestalla. No será sencillo, a pesar de la posición en la tabla del Valencia. El club che siempre se hace fuerte en su estadio ante los madridistas, que además se ven sometidos a una hostilidad tremenda por parte de la afición local.

Concretamente, Vinicius es el foco en el que se centran casi todos los cánticos y la ira de los valencianistas contra el Real Madrid. El brasileño ya sufrió un episodio de racismo hace dos temporadas en Mestalla y, desde entonces, se ha convertido en el enemigo público número uno de la afición che, contra la que deberá lidiar rodeado del apoyo del resto de sus compañeros.