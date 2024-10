Hasta el campeón del mundo de ajedrez se pone de lado de Vinicius en el Balón de Oro

Magnus Carlsen, campeón del mundo de ajedrez, tampoco da crédito a que Vinicius no se llevara el Balón de Oro. El ajedrecista noruego publicó un mensaje en redes sociales en el que dejaba clara su postura sobre lo sucedido. El lunes al mediodía se filtraba que el Real Madrid no acudiría a la gala en señal de protesta al sentirse ninguneado por France Football y la UEFA.

Desde entonces se han sucedido las reacciones en apoyo al futbolista del Real Madrid. Entre ellos están sus compañeros de vestuario, una leyenda del fútbol femenino como es la brasileña Marta, incluso un Gran Maestro del ajedrez como Magnus Carlsen. Todos consideran injusto que Vinicius no fuera elegido como el Balón de Oro tras su espectacular temporada en el campeón de Europa.

El ajedrecista noruego publicó un mensaje muy claro en sus redes sociales con el emoji de la medalla de oro, con el número uno, y una foto de Vinicius llevándose las manos a los oídos durante la celebración de un gol en Champions League. El delantero brasileño era el gran favorito por su gran temporada. De hecho, al jugador le habían filtrado que era el ganador e iba a ir a París a recoger el galardón, pero a última hora todo dio un vuelco y cuando se enteraron de que no sería el ganador cancelaron el viaje a la capital de Francia.

Han sido muchos los mensajes de apoyo que ha recibido el 7 madridista de gente del mundo del deporte. Hasta el teatro du Chatelet, donde tuvo lugar la gala del Balón de Oro tenía claro su ganador y coreó el nombre del brasileño justo antes de que George Weah anunciara al vencedor de la pelota dorada. Nadie se podía creer que ni Vinicius ni Carvajal fueran los ganadores de la pelota dorada, después del año que habían firmado ambos con su club y, en el caso del lateral, también con la selección española, proclamándose campeón de Europa.

El Real Madrid, contra la UEFA

Desde el Real Madrid han dejado claro que nadie, absolutamente nadie, en el club tiene nada contra el flamante ganador del Balón de Oro, Rodrigo Hernández. Todo lo contrario. En la entidad madridista ponderan que un jugador español y que gusta especialmente en la casa blanca por su forma de entender el fútbol y lo que representa haya recibido un reconocimiento merecido. «Le damos la enhorabuena», aseguran. A los que no perdonan en Valdebebas es a la UEFA y France Football, coorganizadores de la gala del Balón de Oro.

El Balón de Oro, desde el 28 de octubre de 2024, pasa a no tener ningún valor para el Real Madrid. Es un premio que no ‘existe’ en la casa blanca mientras Florentino Pérez siga siendo el máximo mandatario de la entidad madrileña. El presidente durante muchos años ha sido uno de los encargados de poner en valor un galardón que los propios organizadores se han esmerado en devaluar en muchas de sus ediciones con decisiones, cuanto menos cuestionables. Desde ya, France Football que no cuente para absolutamente nada con el club de las 15 Copas de Europa.