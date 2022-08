La gran decisión de Casemiro

Casemiro tiene entre manos la gran decisión de su vida. Seguir haciendo historia en el Real Madrid, siendo emblema del club, quinto capitán del equipo y consagrarse como uno de los mejores jugadores en su posición o abandonar la institución que confió en él cuando este tenía tan solo 20 años e irse al Manchester United, un equipo que se encuentra sin rumbo y a la deriva. La decisión es única y exclusivamente del jugador que será quien tenga la última palabra en este culebrón que nadie esperaba a estas alturas de mercado.

A sus 30 años y con contrato hasta 2025, el jugador brasileño es uno de los intocables para Carlo Ancelotti. Pese a la llegada de Tchouaméni este mismo verano, Casemiro afronta su novena temporada en el primer equipo (décima en el Real Madrid) como indiscutible para el técnico y también para sus compañeros. Su liderazgo tanto dentro como fuera del campo es imprescindible para el equipo. Una figura que resulta insustituible dentro del vestuario.

Mientras tanto, el jugador guarda silencio ante todas las informaciones que vienen publicándose en estos últimos días. De hecho, en la mañana de este jueves, el jugador brasileño se ha entrenado al mismo ritmo que sus compañeros ajeno a todo tipo de noticias. La postura del Real Madrid es clara: el jugador se ha ganado el derecho a decidir y si este quiere salir y la oferta del Manchester United satisface a todas las partes, el desenlace parece más que claro. Pero más allá de todo esto, Florentino Pérez y su directiva se mantienen a la espera de que el brasileño mueva ficha.

Lo que le espera en Manchester

Con la pésima situación que atraviesa el Manchester United a día de hoy, se ha lanzado desesperadamente al mercado en busca de un futbolista que sea el capitán general del equipo, y ese es Casemiro. El conjunto inglés le ofrecería al jugador un contrato de cinco años con salario inalcanzable para el Real Madrid. El conjunto blanco estaría dispuesto a negociar por una cifra cercana a los 80 millones de euros, siempre y cuando el futbolista manifiesta su deseo de salir.

A nivel deportivo, no hay ni punto de comparación entre ambos clubes. El Real Madrid es claro candidato a todos los títulos cada año, habiendo logrado cinco Champions en los últimos nueve años. Incluso, esta misma temporada, el conjunto blanco tiene la posibilidad de lograr el ansiado ‘Sextete’. En cambio, el jugador de 30 años aterrizaría en Old Trafford en plena crisis institucional y deportiva. Sin rumbo ningún tipo de rumbo y a la deriva,

Los diablos rojos se encuentran colistas de la Premier League sin aparente capacidad de reacción. Por historia, el club debe estar en los puestos de arriba de la clasificación, pero por nivel y jugadores están a años luz de otros equipos ingleses como City o Liverpool. El hecho de que no se clasificara para la Champions League la pasada campaña es uno de los motivos por los cuales Cristiano Ronaldo quiere abandonar el club, pero el no jugar la máxima competición europea a nivel de clubes no parecería un problema para Casemiro. Competición que ha ganado en cinco ocasiones y teniendo un papel fundamental en las últimas cuatro, incluso anotó un gol en la final de Cardiff frente a la Juventus de Turín.

Las cartas están encima de la mesa, el Manchester United ha llegado a Madrid para pujar fuerte por el jugador. Solo queda por saber si Casemiro quiere abandonar el club o si, por el contrario, quiere seguir escribiendo páginas en la historia del Real Madrid. El club, aficionados y compañeros desean que permanezca más años en Chamartín, pero es decisión de Casemiro el continuar o no.