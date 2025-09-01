Gonzalo García inicia la ‘mili’ de Luis de la Fuente: ya entrena con la Absoluta

La vida de Gonzalo García ha acelerado a lo largo de los últimos meses. Hizo las maletas a contrarreloj para disputar el Mundial de Clubes y en Estados Unidos todo cambió. El sueño americano fueron sus cuatro goles, pichichi del torneo, y derribar la puerta del primer equipo con el Real Madrid. Ahí se mueve ahora, tratando de arañar cuantos más minutos mejor. La irrupción fue tal que su nombre llegó a oídos del seleccionador.

Luis de la Fuente le pidió más rodaje antes de circular por la carretera de la Absoluta. «Más mili». Esa hoja de servicios comenzó con su inclusión en la lista de la Sub-21, la primera facilitada por David Gordo como seleccionador de La Rojita, y ha desembocado en entrenamiento con la Absoluta. Este lunes ha sido llamado junto a Fran, Mendoza y Fer López por Luis de la Fuente para completar la primera sesión, ya que los futbolistas que disputaron jornada de Liga el pasado domingo se han ejercitado por separado.

Gonzalo García aprovechó la tarde para anotar dos goles en el partidillo y dejar buenas sensaciones. Por delante tiene toda una temporada para convencer a De la Fuente de que tiene hueco en la lista de jugadores que vaya al próximo Mundial. La delantera es la parcela del campo que más incertidumbre genera, con Morata a intermitentes y Samu tratando de encajar en el estilo de juego. Claro que Oyarzabal, si las lesiones le respetan, es un fijo. Y Ayoze también posee una hoja cargada de argumentos.

Aunque Gonzalo García irá paso a paso, el primero lo dará con la Sub-21 de David Gordo ante Chipre y Kosovo, partidos clasificatorios para el Europeo de 2027. «Gonzalo al igual que otros muchos compañeros tiene unas condiciones que le permite jugar en varias oposiciones. Veremos que posición es la que puede ayudarnos más y tiene que seguir creciendo para dar el salto a la Absoluta cuando considere Luis. El único camino es el trabajo», explicó el seleccionador Sub-21.

De la Fuente también alimentó la ambición de Gonzalo García. «Tuve la suerte de hacer la mili, así que permitidme que me acuerde de ello. Gonzalo está haciendo el camino que tiene que hacer. Desde categorías inferiores hace el trabajo necesario. Hay que hacer méritos, pero los méritos son subjetivos y no son todos iguales. Tendrá su momento porque trabaja muy bien. Ojalá haya muchos Gonzalos, Jesuses, Yareks…», explicó.