Francia ‘roba’ a un crack del Real Madrid a España

La Selección de Francia ha robado uno de los mayores talentos que está emergiendo en España. Concretamente, hablamos de una joya que lleva meses sobresaliendo en La Fábrica: Leo Lemaitre. Con apenas 16 años, el central está teniendo un crecimiento que no ha pasado desapercibido y eso ha hecho que haya recibido la llamada de los galos después de sus comienzos en la Roja.

Nacido en Zaragoza y con la doble nacionalidad, ya que su padre nació en el país francés, Lemaitre empezó su andadura en el mundo del fútbol cuando abandonó la escuela aragonesa para marcharse a Valdebebas y ponerse la camiseta del Real Madrid en 2021. Un salto en su carrera deportiva que, con tres años de formación, recibió la llamada de Las Rozas para unirse a la sub-15 española en abril de 2024.

Allí, con apenas seis partidos disputados, subió de categoría a la sub-16 donde pudo salir al campo hasta en dos encuentros. Sin embargo, el detonante para el cambio de selección llegó cuando no recibió la llamada de Sergio García para irse con la sub-17. Una decisión que no gustó al futbolista y provocó que Francia no dejase escapar la oportunidad para llevarlo a su terreno.

Leo Lemaitre ha sido incluido en la lista de 23 jugadores de cara a los dos próximos partidos ante Finlandia en Clairefontaine los próximos 17 y 19 de septiembre. De hecho, el propio jugador lo ha compartido en su perfil de Instagram acompañado del emoticono de la bandera de Francia y un corazón al lado.

Leo Lemaitre, llamada con Francia y a la Juvenil B del Real Madrid

El Real Madrid es consciente de que el defensor está creciendo muy rápido. Aún no es mayor de edad y su altura de 1,96 le permite ser un jugador muy polivalente físicamente. De hecho, el club blanco ya ha movido ficha y esta temporada estará con el Juvenil B donde figuran otros talentos como Enzo Alves, hijo del mítico Marcelo.

Otro talento de la generación del 2009 que irrumpe con fuerza desde la escuela merengue. En Francia ya se han dado cuenta de ello y tratarán de convencerle para que se olvide de volver a vestir la camiseta española.