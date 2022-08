Francia alucina con Camavinga y Tchouaméni

Francia mira a Madrid. El fútbol galo está muy pendiente del día a día de dos los jugadores de la plantilla de Carlos Ancelotti como son Aurélien Tchouaméni y Eduardo Camavinga. También vigilan a Karim Benzema, estrella del conjunto galo, pero sobre todo quieren observar como crecen los dos centrocampistas. El primero, que ha llegado este verano al conjunto blanco, es un indiscutible en la selección francesa, mientras que el segundo no deja de progresar y quién sabe si puede tener la oportunidad de ser citado por Didier Deschamps para disputar el Mundial de Qatar.

La situación de Tchouaméni ha cambiado radicalmente en el Real Madrid en los últimos días. La marcha de Casemiro, que ha fichado por el Manchester United, le otorga un papel de actor principal dentro del equipo. Ya no será el aprendiz del brasileño y sí el jugador llamado a tener un sitio en el once titular del vigente campeón de Europa. Esto, sin duda, es una grandísima noticia para Francia, que verá como uno de sus jugadores más importantes seguirá contando con minutos de manera habitual. En su primera prueba de fuego, ante el Celta en Balaídos, cumplió con nota.

🇫🇷 Oh là là ! pic.twitter.com/gOENeeJZTN — Real Madrid C.F. (@realmadrid) August 21, 2022

Por otro lado, Camavinga sigue creciendo en el Real Madrid. Su evolución la pasada temporada fue muy notable, mientras que este año es el primer recambio cuando no esté Kroos. Ancelotti lo demostró en Balaídos, donde fue titular por delante de Ceballos. Lo normal es que hasta el mes de noviembre tenga muchos minutos, lo que le podría abrir de par en par las puertas de una selección francesa que va a tener la presencia de Pogba para Qatar en el aire.

El jugador de la Juventus sufre una lesión en el menisco de la rodilla derecha. Su plan es no pasar por el quirófano para poder jugar el Mundial, pero la duda es saber a qué nivel estará cuando se tenga que dar a conocer la lista de convocados. En principio, por delante todavía tiene varias semanas de recuperación, aunque hasta que no empiece a jugar no se sabrá cómo estará.

Deschamps ya ha contado con Camavinga en tres ocasiones, aunque a sus 19 años -habrá cumplido 20 cuando comience el Mundial- es uno de los líderes del combinado galo sub-21. No obstante, si sigue con esta evolución, tiene muchas opciones de dar el salto al conjunto absoluto.