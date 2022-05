Eduardo Camavinga quiere más. Pese a no haber sido titular, el centrocampista del Real Madrid ha sido una de las piezas importantes del conjunto dirigido por Carlo Ancelotti en el tramo final de la temporada. El francés hace resumen asegurando que su primera campaña es positiva, pero que no le gusta no jugar.

«No me gusta no jugar, me gustaría jugar más, pero vendrá de forma natural. El año que viene estaré en el Real Madrid», asegura un Camavinga que confiesa que desde el primer momento era consciente de que sería complicado ganarse el puesto en el club blanco, donde el trío formado por Casemiro, Kroos y Modric es casi intocable.

Camavinga siempre que ha saltado al campo ha sabido aprovechar a la perfección la ocasión y cuajar grandes encuentros, como fueron los partidos de vuelta de Champions ante el PSG, ante el Chelsea y contra el Manchester City. Su presencia en el césped cambió la dinámica y fue clave para obrar las remontadas.

El francés, que aterrizó en la capital el pasado verano tras jugar durante cuatro temporadas en el Stade Rennais, se muestra orgulloso de los partidos en los que ha estado presente: «Jugué grandes partidos, ganamos la Liga y la Supercopa. En general, el resumen de esta temporada es positivo», afirmó en una entrevista concedida el medio francés Téléfoot.

«Estar con él todos los días con Benzema es una locura. Y lo que está haciendo ahora mismo es increíble. Nos ayuda mucho. Francamente, me impresiona», asegura sobre su compatriota.

Paciencia

Sobre cómo fue llegar al club blanco y la adaptación, el galo ya sabía que le iba a llevar tiempo. «Eso es lo primero que me dijeron cuando llegué. Me habían advertido que el primer año aquí es complicado. Me tomé mis problemas con paciencia y seguí trabajando», explica.

Con vistas a la final de Champions, Camavinga se mostró muy entusiasmado por disputarla y además, de hacerlo en su país: «No necesariamente hay un favorito para este partido. El Liverpool también está en una buena dinámica, será algo especial frente a mi familia, depende de nosotros darlo todo para ganar este trofeo».