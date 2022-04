Camavinga demuestra que puede jugar de ‘5’

Eduardo Camavinga no para de crecer en el Real Madrid. Está encontrando minutos en este tramo final de la temporada, en momentos cruciales donde está todo en juego y Carlo Ancelotti está requiriendo del mayor número de piernas posible. El centrocampista está respondiendo con nota, demostrando solvencia y polivalencia por toda la medular, tanto como interior en posiciones de Kroos o Modric, como de 5 haciendo de Casemiro. Ante Osasuna tomó el perfil de éste último y dejó claro que puede desenvolverse en esa posición como si fuera la suya.

No era la primera vez que actuaba en esa posición pero sí la primera vez que lo hacía de inicio. Relevar a Casemiro está siendo una labor compleja en el Real Madrid desde que el brasileño se hiciera dueño del pivote desde hace años. Hasta el momento no ha habido ningún jugador que cumple ese rol con solvencia. La posibilidad de colocar a Toni Kroos ahí ha sido una decisión que han tomado otros entrenadores aunque el alemán, pese a su indudable nivel, es otro perfil de jugador y su desempeño de 5 no deja de ser un parche. Con Camavinga es otra historia.

Pese a que el partido se le complicó en los primeros compases tras ver una amarilla que, pese a ser discutible, se le fue señalada y le condicionó, el francés resolvió los 75 minutos que estuvo sobre el terreno de juego con un sobresaliente. Le generó dudas la amonestación pero rápido se esfumaron sus miedos y dejó ver qué futbolista es. Estuvo sólido, solidario y solvente en cada acción, estuvo bien colocado y demostró la facilidad que tiene para dirigir el juego con suma precisión. De hecho falló sólo cuatro pases de los 67 que intentó, con un porcentaje de acierto altísimo (94%). Suyo fue el centro al área, muy medido y preciso, con el que Ceballos remataría forzado y del que Asensio recogería el rechace para el 1-2 en El Sadar.

A nivel defensivo ganó ¡ocho! de los nueve duelos que pugnó sobre el césped, aunque anduvo más frágil en el juego aéreo (ganó 2/5). Provocó solamente una falta, la de la amarilla, pese a las tres que sufrió. Para algunos, pese a que Carlo Ancelotti quiso premiar el buen partido de Dani Ceballos, Camavinga fue claramente el mejor del Real Madrid ante Osasuna. Sostuvo al equipo en todo momento, fue sostén y salvavidas y dirigió el juego desde atrás hasta empujar a los rojillos a su propia área.

Camavinga ha ido dando pasos pequeños en este primer curso en la disciplina blanca hasta llegar a este punto. Suma ya 33 partidos con los blancos, gran parte de ellos saltando desde el banquillo por lo que supera por poco los 1.300 minutos en lo que va de campaña. A sus 19 años, que serán 20 en noviembre, la intención con el futbolista es que este fuera un curso de aclimatación y que fuera él mismo, conducido por Ancelotti, el que encontrara su lugar sobre el campo.

El italiano le ha llegado a usar como lateral zurdo en un par de encuentros como una alternativa que funcionó parcialmente. Como mediocentro tiene la capacidad de soltarse más y demostrar su zancada y juventud, aunque en el pivote saca a relucir sus datos de creación de juego y como controla el espacio. En el club están más que satisfechos por su evolución tras este primer curso y son conscientes de que puede ser uno de los relevos del tridente de la medular, Modric, Kroos y Casemiro ya tienen competencia en el centro del campo.