Fran Soto bendice el esperpéntico arbitraje de Quintero en el Bernabéu: «Satisfechos con él»

Fran Soto, presidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), afirmó estar satisfecho con la actuación del colegiado Alejandro Quintero en el partido Real Madrid-Celta celebrado el domingo en el Santiago Bernabéu y en el que expulsó a los madridistas Fran García y Álvaro Carreras. El jefe de los árbitros pidió a los aficionados y a los clubes que respeten a los colegiados.

«Nosotros estamos satisfechos con el arbitraje y todas las decisiones concretas de las jugadas y demás es cuestión de la Comisión Técnica. No tengo otra opinión al respecto. Los colegiados tienen que aplicar las normas como están haciendo», afirmó el nuevo máximo responsable del arbitraje español.

Fran Soto presidió el acto de entrega de las escarapelas FIFA a los árbitros internacionales para 2026. «Nosotros estamos satisfechos con el arbitraje y todas las decisiones concretas de las jugadas y demás es cuestión de la Comisión Técnica», aseveró el dirigente.

El Bernabéu dedicó una sonora pitada continuada a las decisiones tomada por Quintero. «Tratamos que todos los árbitros piten al menos una vez a todos los clubes y evidentemente nosotros con los árbitros que tenemos a nuestra disposición y con los partidos que haya pues tomaremos las decisiones que creamos oportunas pero sin ningún tipo de veto ni externo», puntualizó.

Además, explicó que «el respeto a todos los clubes es máximo» por lo que no se atreve a decir si las relaciones con el club madridista son «fluidas o no». «Aquellos clubes que quieren venir al CTA para hablar con nosotros les atendemos sin ningún tipo de problema y no tengo ninguna relación ni buena ni mala con ningún club concreto. Tenemos una relación profesional, de respeto, de seriedad y poco más», reconoció.

Pide respeto al Real Madrid por Quintero

«No he hablado con el Real Madrid, pero normalmente con los clubes no hablamos. Nosotros tenemos que dedicarnos a realizar nuestro trabajo con la máxima profesionalidad, seriedad y respeto a todos los clubes, jugadores e instituciones. Entiendo que no es algo que tengamos que hacer, somos servidores del fútbol y no estamos esperando que nadie nos llame, ni llamar a nadie. Nosotros somos profesionales y tenemos que trabajar en esa línea», puntualizó el gallego.

En esa misma línea, Soto pide «a la afición de todos los equipos que respeten al árbitro» porque el trabajo que desempeñan «es muy difícil». «Hay un montón de jugadas en cada partido. Es complicado poder determinar cuál sería la decisión óptima; incluso no se ponen de acuerdo los mismos medios de comunicación, con lo que es complicado arbitrar», indicó.

«El mensaje que doy es que confíen en la profesionalidad de los árbitros, en el trabajo, muchas veces oscuro por detrás, que se hace día a día. Son innumerables las horas de formación y de análisis. Y no me canso de decir, el nivel arbitral que tenemos es muy bueno y se demuestra como en jornadas de hoy, donde cuatro árbitros españoles, tres árbitros y una árbitra, están pitando la máxima competición europea, que es la Champions», reiteró.