Flick: «No he visto lo que ha pasado con el banquillo del Real Madrid, pero es lo normal»

Hansi Flick analizó la goleada del Barcelona al Real Madrid en el primer Clásico de la temporada en la sala de prensa el Santiago Bernabéu. El técnico alemán compareció ante los medios y comentó la victoria que le da al entrenador un sobresaliente en una semana de máxima exigencia. Lewandowski hizo un doblete en dos minutos, Lamine hizo el tercero y Raphinha el cuarto.

«Empezamos y creo que seguimos haciéndolo bastante bien. Nos encanta mejorar. Hoy no ha sido fácil, pero hemos defendido muy bien. Tenemos que seguir», comenzó señalando Flick en rueda de prensa.

«Hemos hecho un cambio, el de De Jong. Y también queríamos demostrar como queríamos defender. Un poco distinto. Más con balón y arriba. Y por eso el partido ha cambiado», dijo el alemán.

«Siempre digo que estoy muy contento de trabajar en el Barcelona. Es una nueva parte de mi vida. Es una gran etapa. Estoy muy orgulloso del equipo. Están dando el 100%. Y también muy contento por Iñaki. Otra portería a cero. Los chavales cogen mucha confianza ahora. Lo han celebrado en el vestuario», señaló Hansi Flick.

«La clave es la defensa en línea. Hemos entrenado mucho en ese sentido. Como queremos defender y como queremos presionar. Es importante que contra el Real Madrid no haya muchos espacios, porque son muy buenos», comentó el entrenador del Barcelona.

«Cada partido es distinto. Y tenemos que adaptar algunas cosas. Hoy también lo hemos hecho. La defensa ha hecho un trabajo muy bueno. Ha funcionado muy bien», señaló el técnico del cuadro culé.

«Estoy muy contento con esta noche. Han seguido nuestro plan y ha sido bonito de ver. Los fans lo merecen. Nos han estado apoyando mucho. Hay una gran conexión. Esto ayuda mucho. Todos tenemos buenas sensaciones», valoró el entrenador alemán.

«Lo mejor es preguntarle a Lewandowski por su gran estado de forma. Tenemos que crear un ambiente donde los jugadores puedan dar su mejor versión. Podemos celebrar esta victoria y les he dado dos días libres. Luego recuperaremos. Hoy celebramos. Pero también tenemos que centrarnos en el siguiente partido», valoró Hansi Flick.

«De momento estamos en el flow. Jugamos bien, ganamos y anotamos como hoy. Tenemos grandes jugadores. No están al 100% algunos. Será estupendo cuando todos estén a tope. Tienen mucha calidad», dijo el entrenador del Barcelona.

«No he visto lo que ha pasado con el banquillo del Real Madrid. Solamente he hablado con Carlo. Pero es lo normal cuando celebras un gol. No vamos a hablar de eso ahora», culminó Flick sobre la polémica final.