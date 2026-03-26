Fichar a Rodri Hernández

La posibilidad de ver a Rodri Hernández vistiendo la camiseta blanca ha pasado de ser una conjetura a una realidad que el propio jugador ya no se molesta en ocultar. Tras las recientes declaraciones del centrocampista del Manchester City en Radio Estadio, queda meridianamente claro que el madrileño tiene un interés real y profundo en regresar a España y, específicamente, en recalar en el Santiago Bernabéu. Rodri empieza a dar los pasos públicos que pueden favorecer que la operación cristalice este verano.

En una entrevista cargada de intención, Rodri no recurrió a los tópicos habituales de fidelidad absoluta o negociaciones de renovación con el City. Al ser preguntado por su vuelta a la Liga y el interés del Real Madrid, su respuesta fue directa: «Me gustaría volver, sí». Lejos de cerrar la puerta por su pasado en el Atlético de Madrid, el pivote fue tajante al afirmar que «no se puede renunciar a los mejores clubes del mundo» y que su etapa rojiblanca no supone un impedimento. Incluso al ser cuestionado sobre si el club blanco ha contactado con su entorno, dejó entrever que esas conversaciones existen al remitir a su agente: «Conmigo no hablan, hablarán con mi agente».

Este posicionamiento público de Rodri encaja perfectamente con el matiz estratégico que Florentino Pérez está imprimiendo a la planificación deportiva. El Real Madrid busca ahora esa jerarquía y experiencia que el mejor mediocentro del mundo puede aportar de inmediato. La situación contractual juega a favor: al jugador le resta un año de contrato y, hasta la fecha, no ha aceptado las propuestas de renovación del club inglés. El Manchester City, fiel a su cultura de no retener a futbolistas que desean salir —siempre que medie una compensación económica acorde—, se abre como una vía factible si el deseo del jugador se mantiene firme.

Las dudas con Rodri Hernández

Sin embargo, el éxito de esta operación está condicionado a una incógnita fundamental: el estado físico de su rodilla. El Real Madrid solo acometerá el fichaje si tiene plenas garantías de que Rodri Hernández ha recuperado su nivel previo a la lesión y que es capaz de soportar la exigencia de jugar cada tres días al máximo nivel.

No se trata solo de su innegable calidad técnica y táctica, sino de asegurar que su plenitud física le permita rendir durante cuatro o cinco temporadas en la élite absoluta. Las dudas no residen en su encaje con figuras como Vinicius, con quien ya ha intentado suavizar asperezas públicamente, sino en su durabilidad competitiva.

El encaje táctico con Tchouaméni es otro de los puntos de debate. Aunque ambos suelen desempeñarse como pivotes, son perfiles muy distintos que podrían obligar a una reestructuración del centro del campo hacia un sistema de doble pivote o roles más estáticos. Sea como fuere, lo que es innegable es que Rodri Hernández ha lanzado un mensaje alto y claro al Real Madrid.

El jugador quiere volver a su país, quiere cerrar su etapa en la élite en España y ha elegido el proyecto de Chamartín como su destino preferido. La pelota está ahora en el tejado de las oficinas de Valdebebas y en los informes médicos que determinen si el fichaje es, además de deseado, físicamente viable.